Darum verzögert sich Neubaustart nach Kaufhaus-Schließung

Von: Volker Griese

Das ehemalige WK Warenhaus soll verschwinden und an seiner Stell ein Neubau errichtet werden. Das Projekt ist aber ins Stocken geraten. © Griese

Seit drei Jahren ist das ehemalige WK Warenhaus am Brüninghaus-Platz geschlossen. Zwar hat die Immobilie seit dem Frühjahr 2021 einen neuen Besitzer, der das Gebäude am liebsten abreißen und einen Neubau errichten möchte. Diese Pläne werden aber gerade von der aktuellen Zinsentwicklung durchkreuzt.

Werdohl – Die Hoffnungen waren groß in Werdohl, nachdem im März 2021 bekannt geworden war, dass die niederländische Ten-Brinke-Gruppe das ehemalige WK Warenhaus gekauft hatte. Die Hoffnung auf ein neues Kaufhaus erhielt jedoch bald einen Dämpfer, als sich abzeichnete, dass die neuen Besitzer die Immobilie abreißen und an ihrer Stelle wohl einen Neubau für einen großen Supermarkt und einen Drogeriemarkt errichten wollen. Und selbst das gestaltet sich gerade ziemlich schwierig.

„Die wirtschaftliche Situation der vergangenen Monate hat uns überrascht“, räumte Lena Hausen von der Projektentwicklung der deutschen Ten-Brinke-Niederlassung in Münster auf Nachfrage ein. Was konkret die Immobilien-Ökonomin damit meint, ist die Zinsentwicklung am Kapitalmarkt. Die gestiegenen Zinsen haben Ten Brinkes Kalkulation für das Werdohler Projekt ins Wanken gebracht.

Fertige Pläne schon im Frühjahr

Dabei waren die Niederländer eigentlich auf einem guten Weg. Im Frühjahr hatten sie fertige Pläne für den Neubau vorgelegt, die schon wenige Wochen später der Öffentlichkeit vorgestellt und im September in der Sitzung des städtischen Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung erläutert werden sollten. Bürgermeister Andreas Späinghaus, der die Pläne bereits kennt, fällt ein positives Urteil: „Die sehen richtig gut aus, das gefällt mir!“ Der Plan war, mit dem ganzen Projekt im Herbst 2025 fertig zu werden. Dann stiegen die Zinsen.

„Wir sind in voller Fahrt gewesen“, bestätigte auch Lena Hauser, dass Ten Brinke eigentlich in diesem Jahr mit dem Abriss des alten Warenhauses beginnen wollte. „Wir dachten: Jetzt geht es voran. Im Herbst sollten die Bagger kommen.“ Nun kommt es anders.

Mit Mietern so gut wie einig

Die Situation ist für Ten Brinke wohl auch deshalb etwas kompliziert, weil das Unternehmen mit potenziellen Mietern – unbestätigten Informationen zufolge sollen ein Rewe-Lebensmittelmarkt und die Drogeriemarkt-Kette Rossmann dort einziehen – bereits weitgehend Einigung über die Mietkonditionen erzielt hatte. „Die Mietverträge waren so gut wie rund“, bestätigt“, Hausen. Diese Kalkulation basierte natürlich noch auf Zinssätzen, die bis Herbst 2022 üblich waren. Seitdem hat sich EZB-Leitzins praktisch verdoppelt.

Projekt wird nochmal umgekrempelt

Bei Ten Brinke wird nun nach Möglichkeiten gesucht, das Werdohler Projekt trotzdem so schnell wie möglich umzusetzen. „Das liegt ja in unserem eigenen Interesse“, sagte Lena Hausen. „Uns gehört das Grundstück, das ist für uns gebundenes Kapital.“ Es werde nun an allen möglichen Stellschrauben gedreht, machte Hausen deutlich, dass „das komplette Projekt noch einmal umgekrempelt“ und auf Einsparmöglichkeiten untersucht werde.

Dazu gehört zweifellos die Nachverhandlung mit Partnern und Nachunternehmern. Dazu gehört aber auch die Untersuchung, ob man den Neubau nicht durch eine teilweise Nutzung der alten Bausubstanz irgendwie kostengünstiger hinbekommen kann. „Wir überlegen gerade, wir wie auch ressourcenschonend bauen können“, deutete Hausen an, dass beim Abbruch anfallendes Baumaterial vielleicht wieder Verwendung finden könnte.

Ein Modell wird ausgeschlossen

Was die Projektentwicklerin dagegen kategorisch ausschließt, ist ein Erhalt und Umbau des mittlerweile fast 50 Jahre alten Gebäudes. Dagegen sprächen der Grundriss, der einfach nicht mehr modernen Erfordernissen entspreche, aber auch vorhandene Altlasten. „Und auch die Parkflächen sind ja überhaupt nicht mehr zeitgemäß“, gibt Hausen mit Blick auf die Tiefgarage zu bedenken.

Darüber, was Ten Brinke auf dem Grundstück konkret plant, sagte Lena Hausen relativ wenig. Vor allem mit Angaben über mögliche Mieter in dem geplanten – angeblichen einstöckigen – Neubau hielt sie sich zurück. „Ziel ist es, dort einen Vollsortimenter und einen Drogeriemarkt anzusiedeln“, sagte sie lediglich.

Abbruch als Aufbruchsignal

Das wiederum würden mit Informationen der Redaktion übereinstimmen, dass Rewe und Rossmann einziehen sollen. Rossmann äußert sich dazu bislang öffentlich überhaupt nicht, Rewe bestätigt immerhin, am Standort Werdohl weiterhin Interesse zu haben. Was die Gestaltung des Neubaus angeht, verriet Hausen nur, dass der vorhandene Durchgang zwischen dem Bistro Baroque und dem alten WK verschwinden werde.

Bürgermeister Andreas Späinghaus würde es begrüßen, wenn die Bemühungen bei Ten Brinke, die Kalkulation für das Projekt wieder auf eine solide Basis zu stellen, schon bald von Erfolg gekrönt wären und mit dem Abriss des alten Warenhauses eine Art Aufbruchsignal gesendet werden könnte. „Das ist momentan das Hauptthema in der Stadt“, ist er sich der Bedeutung des Themas für die Stadtgemeinschaft sehr wohl bewusst.