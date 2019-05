Danziger Hof: Das hat Besitzer Cici mit dem Gebäude vor

Die ehemalige Gaststätte Danziger Hof an der Burggrafenstraße in Pungelscheid steht seit rund fünf Jahren leer. Inzwischen hat sie einen neuen Besitzer – und bald vielleicht auch einen neuen Pächter.

Werdohl - Nach fünf Jahren Leerstand kommt möglicherweise schon bald wieder Leben in den ehemaligen Danziger Hof an der Burggrafenstraße.

Die Werdohler Immobilienmakler Harun und Hakan Cici hatten das Gebäude im November bei einer Zwangsversteigerung erworben und angekündigt, die Immobilie wieder für gastronomische Zwecke nutzbar machen zu wollen. Und genau eine solche Nutzung zeichnet sich jetzt ab.

Das Gebäude sei in den vergangenen Monaten entrümpelt und eine dringende Renovierung durchgeführt worden, berichtete Harun Cici, was seit der Versteigerung passiert ist. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Renovierungsstau an der 1964 errichteten Immobilie nicht so groß gewesen sei, wie es der Gutachter vor dem Versteigerungstermin dargestellt habe, sagte der 57-jährige Immobilienexperte. „Das ist ein richtig schönes Objekt“, ist er überzeugt.

Weitere Arbeiten in Absprache

Weitere Renovierungs- und eventuell Umbauarbeiten sollen in Absprache mit dem zukünftigen Nutzer durchgeführt werden. Auf der Suche nach einem Pächter oder möglicherweise sogar Käufer der ehemaligen Gaststätte sind die Immobilienmakler mittlerweile offenbar einen gehörigen Schritt weitergekommen.

Es gebe mehrere Interessenten, versicherte Harun Cici auf Nachfrage. Gespräche mit einer Bäckerei-Kette aus dem Märkischen Kreis, die das Gebäude pachten und dort eine Bäckerei-Filiale mit Café eröffnen wolle, seien bereits weit fortgeschritten. Doch es gebe auch noch drei weitere Interessenten, von denen mindestens zwei ebenfalls ein gastronomisches Angebot planten. Ein Interessent wolle die Immobilie sogar kaufen.

Entscheidung soll noch 2019 fallen

Noch sind die Verhandlungen freilich nicht abgeschlossen, ist kein Vertrag unterschrieben. Harun Cici ist aber zuversichtlich, dass der ehemalige Danziger Hof schon bald wieder neu genutzt wird. „Die Entscheidung fällt auf jeden Fall noch in diesem Jahr“, versichert der Immobilienmakler, dass die Pungelscheider nicht mehr allzu lange auf die Nachricht warten müssen, was aus der ehemaligen Traditionsgaststätte werden soll.