Dank Großvaters Rezeptbuch: Werdohler Unternehmerin bei Kosmetik-Wettbewerb erfolgreich

Von: Jona Wiechowski

Morphoderm-Gründerin Anna Tsekeridu zeigt die Urkunde für den dritten Platz beim Beauty Forum Stars Award 2022. © Agentur

Das junge Werdohler Kosmetik-Unternehmen Morphoderm Skin Esthetics von Anna Tsekeridu macht Schlagzeilen: In gleich drei Kategorien nominierte sie das Beauty Forum Deutschland Magazin – in einer konnte Tsekeridu jetzt den dritten Platz belegen.

Werdohl – „Das hat uns sehr gefreut“, erzählt die Werdohler Kosmetikerin und Gründerin ein paar Tage nach der Verleihung „von einer der wichtigsten Auszeichnungen in der Beauty-Branche.“

Die Veranstaltung fand in einer eindrucksvollen Umgebung statt – nämlich in der Event-Location „Fifty Heights“, im 50. Stock eines Frankfurter Wolkenkratzers. Das Beauty Magazin kürte hier schwerpunktmäßig die innovativsten Produkte der Kosmetikbranche. Das Werdohler Unternehmen wurde in den drei Kategorien „Skincare“, „Natural & Organic“ und „Image“ nominiert – und räumte schließlich mit dem „Serum N˚2“ in der Kategorie „Natural und Organic“ den dritten Platz ab.

„Das Serum N˚2 stabilisiert die Haut, minimiert Rötungen und hat eine sehr beruhigende ausgleichende Anti-Aging-Wirkung“, listet die Gründerin Eigenschaften des Produkts auf, das nur natürliche und reine Wirkstoffe enthält. Bei dem Gespräch in ihren Kosmetikräumen an der Werdohler Bahnhofstraße betont sie, dass die Auszeichnung für sie und ihr „hervorragendes Team“ ein „großartiges Ergebnis“ sei.

„Wir hätten nicht gedacht, so früh so einen Erfolg zu haben“, sagt die Gründerin und freut sich, dass durch die Auszeichnung noch mehr Kunden auf sie aufmerksam geworden seien – aus Deutschland und darüber hinaus. Morphoderm habe momentan Anfragen aus Amerika, aus Italien, aus Spanien. Im kommenden Jahr soll es das Konzept von Morphoderm Skin Esthetics in gleich zwei Fünf-Sterne-Hotels in Dubai geben.

Wenn die mehrfach ausgezeichnete Gründerin von den Morphoderm-Anfängen vor sechs Jahren erzählt, ist das eine wunderschöne Marketing-Geschichte. Den Anstoß habe eine Kundin gegeben, die sich geschämt habe, ihre rissigen, offenen Hände zu zeigen. Anna Tsekeridu habe sich gedacht: „Vielleicht hat der Großvater etwas in seinem Rezeptbuch.“ Ihr Großvater, erzählt sie, das war Theodoros Tsekeridis.

Die Gala-Preisverleihung des Beauty Forum Stars Awards fand in der Frankfurter Event-Location Fifty Heights statt. © MORPHODERM

In Griechenland sei er ein Heilpraktiker gewesen, habe Tinkturen und Öle aus Heilpflanzen hergestellt und somit kranken Dorfbewohnern geholfen. Als sie dessen altes Rezeptbuch dann aufgeschlagen habe, habe sie wie durch Zufall eine Seite erwischt, die sich mit offenen und rissigen Füßen beschäftigte.

„Die Menschen waren arm, haben ihre Schuhe nur sonntags zur Kirche angezogen und gingen sonst barfuß auf die Felder“, erzählt sie, dass ihr in den 70er Jahren verstorbener Großvater vielen Menschen mit diesem Problem habe helfen können. Anna Tsekeridu rührte die Mixtur an, gab sie ihrer Kundin – die berichtete von einer schnellen Besserung ihres Problems.

Dieses Rezept sollte der Grundstein sein für mehr. Die Gründerin besuchte verschiedene Botanik-Seminare in Griechenland, Österreich und Deutschland und setzte sich auch mit den neusten innovativsten reinen Wirkstoffen auseinander, wie sie erzählt. Die Werdohlerin suchte und fand ein Labor mit einem erfahrenen Biochemiker und ließ mit ihm und einem Galeniker die Rezepturen entwickeln.

„Die Produkte werden in einer exklusiven und hochwertigen Manufaktur in Deutschland hergestellt“, sagt sie. Dabei werde auf höchste Qualität in Form von Reinheit, Wirksamkeit und Fairness geachtet. „Vor Ort sind wir in der Lage den Produktprozess persönlich zu überwachen und nach unseren Wertvorstellungen zu handeln“, erzählt die Gründerin.

Vor gut zwei Jahren ging die 1967 in Werdohl geborene Anna Tsekeridu mit den ersten Seren und Peelings unter dem geschützten Markennamen „Morphoderm Skin Esthetics“ an den Start. Ganz nach dem Firmen-Slogan „Traditional Botanicals with new Ingredients“ – was übersetzt so viel heißt wie „Traditionelle Pflanzenstoffe mit neuen Inhaltsstoffen“ – kombinierte sie die altbewährte Botanik, auf die bereits ihr Großvater setzte, mit innovativen, neuen Wirkstoffen.

Innovativ ja, aber trotzdem natürlich: Morphoderm Skin Esthetics stehe für eine bewusste Hautpflege für die Endverbraucher. Heißt: Kein Parfüm, kein Mikroplastik, keine schädlichen Zutaten. Sondern: Natürliche reine Wirkstoffe aus fairem Handel in Bio-Qualität, wiederverwertbare Gefäße aus Glas und FSC zertifizierte Papierverpackungen runden ihren Nachhaltigkeitsanspruch ab.

Dieses Serum wurde nun ausgezeichnet. © MORPHODERM

Unzählige Stunden hat Anna Tsekeridu in ihre Produkte gesteckt. Allein den Verpackungen sieht man an, mit wieviel Liebe zum Detail diese gemacht wurden. Die Clean Black Soap zum Beispiel, eine Seife die unter anderem Inhaltsstoffe wie Vulkansand und natürlichen Weihrauch enthält, wird in einem viermonatigen Reifungsprozess hergestellt. Diese wird in einer weißen Box geliefert. Klappt man diese auf, steht dort die Firmengeschichte geschrieben; nimmt man die Seife heraus, ist darunter Großvater Theo abgebildet, die Inspiration für Morphoderm.

Zu kaufen gibt es die Produkte – neben Seren und Seifen auch Peelings, Masken und mehr – im Online-Shop (www.morphoderm.com), in ihrem Werdohler Kosmetik-Institut sowie in anderen Kosmetik-Instituten, mit denen Morphoderm zusammenarbeitet. Die Gründerin, die mit ihrem Mann Savvas schon seit über 33 Jahren das Kosmetik-Institut an der Bahnhofstraße in Werdohl betreibt, wolle nicht Masse verkaufen, sondern eine exklusive Premium-Marke aufbauen für Menschen, „die ganz genau auf die Qualität und die natürlichen Inhaltsstoffe einer reinen Hautpflege achten.“

Deswegen soll es auch bald Schulungsräume geben, wo interessierten Instituten nicht nur der richtige Umgang mit den Morphoderm-Produkten gezeigt werden soll, sondern etwa auch die spezielle Massagetechnik, die Anna Tsekeridu selbst seit über 33 Jahren anwendet und als eine Lifting-Massage beschreibt.