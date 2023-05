„Das ist kein Spielzeug“: Für Laser-Mann Jens Rademacher geht Sicherheit vor

Jens Rademacher braucht künstlerische Fähigkeiten, mathematische Kenntnisse und er muss Grundzüge der Optik beherrschen, um eine gelungene Lasershow zu konzipieren. Bis der nur wenige Minuten lange Spaß programmiert ist, vergehen mehrere Arbeitstage. © Hornemann

Wenn Jens Rademacher seinem liebsten Hobby nachgeht, dann strahlen nicht nur seine Augen, sondern gleich ein ganzer Saal. Der 57-Jährige Werdohler hat vor wenigen Jahren eine Bierlaune ein wenig zu ernst genommen und sich einen Laser gekauft, nur um seinen Kumpels eine kleine Freude zu machen. Aus dem Späßchen wurde eine große Leidenschaft, die schon viele Besucher von Festen mit Lichtspielen verzaubert hat.

Werdohl – Jens Rademacher ist ein Typ, der gerne alles richtig macht. „Tatsächlich wollte ich meinen Freunden wirklich nur eine kleine Lasershow bieten, nachdem wir im Urlaub am Strand darüber Witze gemacht hatten. Nachdem ich den Laser hatte, war mir klar, dass das alles gar nicht so einfach geht...“

Keine Experimente, lieber erst mal den Laserschutzbeauftragten machen, dachte sich der Werdohler, nachdem er sein erstes günstiges Gebrauchtgerät bei Ebay erstanden hatte. „Das ist nämlich kein Spielzeug, sondern Technik, die bei nicht sachgemäßer Anwendung viel Schaden verursachen kann. Auch ein 500 Milliwattgerät“, betont der technikbegeisterte Mann, dem die Schulung nicht schwer fiel. Die erste Gartenparty bei Freunden mit Lasershow wurde zum vollen Erfolg. „Da habe ich noch komplett vorgefertigte Bilder auf SD-Karte verwendet. Aber es juckte mir schon da in den Fingern. Ich wollte viel mehr machen.“

Ironisch betrachtet ist der Laser ein unscheinbares Gerät, das allerdings viele Raffinessen enthält. © Hornemann, Ina

Mittlerweile steht sein Hobbykeller voll mit Nebelmaschinen, Traversen, beweglichen Strahlern. Die Laser an sich sind – so ironisch das klingen mag – die unscheinbarsten Geräte. Die Herzstücke sind kompakt verstaut. In den Kästen drin ist viel filigrane Technik. Ganz besonders von Bedeutung sind winzige Spiegel, die das brennende Licht immer in Bewegung halten. „Nur so kann sichergestellt sein, dass die Netzhaut keinen Schaden nimmt. Fällt einer aus, klappt sofort eine Blende herunter. Und ich könnte zusätzlich noch einen Not-Aus-Schalter bedienen, um das System komplett herunterzufahren“, erklärt Jens Rademacher.

Er zaubert allein aus den Farben Rot, Grün und Blau alle Spektralfarben, die eine Laershow schön machen. Bilder, fast fotorealistisch, können am Computer erzeugt werden, wenn die Motive ganz scharfe Konturen haben. Das wird allerdings schwieriger, wenn ein großer Abstand zwischen Gerät und Projektion besteht. „Wie beim Batman-Logo, das in den Himmel projeziert wird. Da muss man sehr genau seine Möglichkeiten kennen. Strahldaten, Strahlwerte, und so weiter“, erklärt Jens Rademacher.

Zudem sollen die Motive nicht nur zur Musik passen, sondern auch punktgenau erscheinen. Jens Rademacher programmiert deshalb stundenlang für eine Show, die in der Regel nicht länger als 13 Minuten dauert. „Deshalb werden Lasershows auch von vielen Menschen so gerne gesehen. Ich reize genau die Aufmerksamkeitsspanne aus, in der so ein Spiel mit Licht als bezaubernd und nicht als langweilig empfunden wird.“

Auf das Mischpult kann sich Jens Rademacher seine Bilder legen und zum richtigen Zeitpunkt den Raum erleuchten. © Hornemann, Ina

Erstellt wird alles, was der Kunde wünscht: Romantisches für die Hochzeit, Partymucke und Spielereien fürs Schützenfest. Der Aufbau der Anlage dauert viele Stunden, das Komplizierteste ist das Justieren der Abstände. Die Bilder und Lichtchoreografien müssen scharf sein, das Lasergerät darf sich nie auf Augenhöhe von Zuschauern befinden. „Wenn ich alles richtig mache, darf man während der Show überall hingucken“, betont Jens Rademacher. Gefährlich für die Netzhaut sei vor allem der Blick in einen Laserstrahl, der nicht in Bewegung ist.

„Und das Tückische ist, dass schon Sehschäden da sind, wenn es erst leicht unangenehm ist“, erklärt er die große Vorsicht. Safety First gilt übrigens auch in seinem Hauptberuf: „Ich bin in der Press- und Sicherheitsüberprüfung bei H.P. Oschmann tätig“, berichtet der Lichtkünstler lachend. „Wenn ich aber schon vor 20 Jahren von den Möglichkeiten dieser tollen Technik gewusst hätte, wäre ich vielleicht ganz in die Branche gewechselt.“ Denn mit dem ersten Laser kam auch die Lust am Entertainen. „Das mach ich halt jetzt in einem kleinen Nebengewerbe. Es macht unheimlich viel Spaß!“