Cyberangriff auf Weltmarktführer im Märkischen Kreis

Von: Volker Griese

Hauptsitz der Firma VDM Metals in Werdohl: In dem Unternehmen, das zu den weltweit führenden Anbietern von Hochleistungswerkstoffen gehört, wurde offensichtlich ein Angriff auf die IT-Infrastruktur verübt. © Volker Griese

Auf die Firma VDM Metals haben unbekannte Täter offensichtlich eine Cyberattacke verübt. Wesentliche Teile der IT-Infrastruktur des Unternehmens sollen betroffen sein. Bisher haben weder das Unternehmen noch die Polizei den Hackerangriff bestätigt.

Werdohl – Nach Informationen der Redaktion erfolgte der Cyberangriff auf das Iso-zertifizierte IT-System des Unternehmens Anfang vergangener Woche. Betroffen sind demnach sämtliche Standorte, darunter die in Werdohl (Verwaltung, Draht- und Bandfertigung), Altena (Blech- und Stangenfertigung), Unna (Schmelzwerk, Schmiede und Stangenadjustage) und Siegen (Blechwalzwerk).

In den Produktionsbereichen der Standorte sollen Mitarbeiter am vergangenen Mittwoch noch geringfügige Restarbeiten haben durchführen können, ehe die Produktion zum Erliegen kam. Teile der Belegschaft sollen nach Hause geschickt worden sein.

Neben der Produktion soll mindestens auch die Logistik des Unternehmens betroffen sein. Und wer versucht, im VDM-Hauptsitz in Werdohl anzurufen, wird nach einer kurzen automatischen Ansage auf eine Kölner Rufnummer umgeleitet und erfährt dort, dass die Betriebe vor Ort „technisch nicht erreichbar“ seien.

Ob der Angriff auf die Computer des Unternehmens mit einer Lösegeldforderung verbunden war, ist nicht bekannt, aber sehr wahrscheinlich. Die Polizei berichtete schon im Mai vergangenen Jahres von einer wachsenden Bedrohung von Unternehmen und öffentlichen Institutionen durch Angriffe mit sogenannter Ransomware, durch die informationstechnische Systeme verschlüsselt werden. Die Täter – in jüngster Zeit taucht dem Nachrichtenmagazin Spiegel zufolge immer öfter die mutmaßlich russische Erpressergruppe LockBit auf – schleusen Schadsoftware in die Firmennetzwerke ein, die Dateien, Laufwerke und Sicherungskopien im Computersystem der Opfer verschlüsselt und diese damit unbrauchbar macht. Gegen ein Lösegeld übergeben sie einen Schlüssel, um die Systeme wieder lauffähig zu machen. Machmal erhöhen sie den Druck auf die Betroffenen mit der Drohung, zuvor kopierte interne Daten zu veröffentlichen. Auch warnen sie ihre Opfer mitunter davor, die Polizei einzuschalten; für diesen Fall drohen sie eine Erhöhung der Lösegeldforderung an.

Der Werdohler Pumpenhersteller Kracht ist im Februar 2022 Opfer eines Cyberangriffs geworden. Den Tätern war es gelungen, sich mit einer E-Mail gezielt Zutritt zu der Serverstruktur des Unternehmens zu verschaffen und wichtige Systeme lahmzulegen. Allerdings war dort die Produktion nicht betroffen. Spezialisten stellten das gesamte IT-System neu auf, Kracht war nach sieben Tagen wieder voll arbeitsfähig. Die Täter hatten Geldforderungen gestellt, Kracht hat sich eigenen Angaben zufolge darauf aber nicht eingelassen.

Im November 2021 traf es das Neuenrader Unternehmen Muschert+Gierse. Dort verschafften sich die Täter über einen Ransomware-Angriff Zugang zum Computernetzwerk des Unternehmens und schleusten Schadsoftware ein. Eine konkrete Geldforderung der Täter habe es nicht gegeben, teilte das Neuenrader Galvanikunternehmen mit. Man wäre darauf aber auch nicht eingegangen.

VDM Metals, das seit 2020 zur spanischen Acerinox-Gruppe gehört, beschäftigt weltweit rund 2000 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von rund 900 Millionen Euro. In Werdohl ist VDM mit etwa 700 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber der Stadt.

VDM entwickelt Hochleistungswerkstoffe wie Alu-Chromstähle (VDM Aluchrom), Eisen-Chrom-Legierungen (Crofer) oder das als Superlegierung bezeichnete Alloy C-264 (Nickel, Chrom, Kobalt, Molybdän, Aluminium und Titan). Die Produkte werden unter anderem in Auto-Katalysatoren, in Hochtemperatur-Brennstoffzellen, in der Energie- und Umwelttechnik, in der Luftfahrt und in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt.