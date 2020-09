Coronavirus: Weihnachtsmarkt abgesagt

Werdohl – Das dritte Adventswochenende ist in Werdohl auch Weihnachtsmarktwochenende, so ist es in der Stadt an Lenne und Verse seit vielen Jahren Tradition. 2020 allerdings nicht.

Die Werdohl Marketing GmbH sagte die Veranstaltung auf dem Brüninghaus-Platz, die am 19. und 20. Dezember stattfinden sollte, am Mittwoch ab. „Leider müssen wir mitteilen, dass ein Weihnachtsmarkt in diesem Jahr unter den derzeitigen Umständen und Vorlagen nicht stattfinden wird“, teilte Stadtmarketing-Mitarbeiter Claas Marienhagen mit.

Gemeinsam mit dem Aufsichtsrat sei in einer Sitzung am Dienstagabend über verschiedene Alternativen diskutiert worden. „Aber angesichts der Risiken haben wir uns gegen eine Durchführung entschlossen“, so Marienhagen weiter.

Neuer Versuch im Dezember 2021

Die Absage schließt auch den Kunsthandwerkermarkt in der Stadtbücherei ein. „Wir hoffen, dass sich die Situation bald entspannt und wir im nächsten Jahr unsere Veranstaltungen wieder durchführen können“, sagt Marienhagen.

Das Weihnachtsmarkt-Aus reiht sich ein in eine Liste von Absagen. So hatte coronabedingt unter anderem der Tag der Rettungskräfte in der Innenstadt im Frühjahr nicht stattfinden können und auch „Genuss am Fluss“ im Westpark, das die Werdohl Marketing GmbH in Kooperation mit der Wohnungsgesellschaft Werdohl durchführt, findet erst 2021 wieder statt.