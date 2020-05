Freibad in Werdohl: Termin für den Saisonstart steht

Werdohl – Das Freibad in Ütterlingsen startet am 10. Juni in die Corona-Saison. Das teilte Frank Schlutow, Chef der Bäderbetriebe, mit.

Am langen Wochenende zu Fronleichnam werden Badegäste damit eine neue Freizeitmöglichkeit haben.

Das Hygienekonzept für den Schwimmbetrieb sei inzwischen erarbeitet worden und ähnlich zu dem in Altena, vermeldete Frank Schlutow. Details dazu, was künftig beim Schwimmen beachtet werden muss, möchte der Chef der Werdohler Bäderbetriebe in der kommenden Woche bekannt geben. Zu erwarten ist unter anderem eine Begrenzung der Besucherzahl.

Coronavirus in Werdohl: Viele neue Regelungen

Das Werdohler Freibad ist das fünfte in der Region, das seine Türen mit vielen neuen Regelungen öffnet, die ihren Ursprung in der Corona-Pandemie haben. Der Startschuss für die Freischwimmsaison fiel bereits am 21. Mai in Iserlohn; Herscheid, Altena und Neuenrade waren wenig später nachgezogen.

