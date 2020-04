Reiseclub gerät wegen Coronavirus in Turbulenzen

Zwischen Hoffen und Bangen

+ © Witt Ein Bild aus besseren Tagen: Mittlerweile muss sich Lutz Hoffmann um seinen Reiseclub Sorgen machen. © Witt

Werdohl - Die Corona-Pandemie stürzt auch immer mehr Unternehmen in die Krise. In heftige Turbulenzen ist auch der Reiseclub Werdohl geraten. Dessen Inhaber Lutz Hoffmann musste seine Mitarbeiter jetzt in Kurzarbeit schicken. Vieles ist unsicher geworden für den Unternehmer, der sein Reisebüro erst vor fünf Jahren gegründet hat.