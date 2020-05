Zehn Wochen Corona: Heimische Ordnungsämter ziehen Bilanz

Werdohl/Neuenrade/Balve – Drastische Einschnitte im privaten und vielfach auch im beruflichen Alltag – die Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmungen der Corona-Pandemie wirbeln das Leben der Menschen in Deutschland mittlerweile seit zehn Wochen durcheinander.

Für die Mitarbeiter der Ordnungsämter hat sich ebenfalls vieles verändert. Carla Witt sprach mit Werdohls Ordnungsamtsleiterin Andrea Mentzel, Marcus Henninger, dem Leiter des Neuenrader Ordnungsamtes, und Abteilungsleiterin Sabine Rogoli, sowie Marcus Kauke, dem Chef des Balver Ordnungsamtes, über die Anfänge der Ausnahmesituation, die Probleme und die aktuelle Lage.

Wenn Sie an den Beginn der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zurückdenken: Was war die größte Herausforderung?

Andrea Mentzel: Die große Anzahl von Nachfragen aus der Bevölkerung zu beantworten, um Ängste und Unsicherheiten zu nehmen, und in aller kürzester Zeit alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die Infektion einzudämmen.

Sabine Rogoli: Anfangs musste jede Gemeinde für sich Allgemeinverfügungen erstellen, oftmals unter großem Zeitdruck und übers Wochenende. Und nach zwei Tagen war dann auch manchmal wieder alles hinfällig.

Marcus Kauke: Wir mussten einen enormen Regelungswust bewältigen. Anfangs kamen ja fast jeden Tag neue Erlasse. Wir in den Kommunen mussten dann sehen, wie diese vor Ort umgesetzt werden können.

Wie hat sich die Situation aus ihrer Sicht weiterentwickelt?

Mentzel: Durch das fast durchweg verständnisvolle und richtige Verhalten der Werdohlerinnen und Werdohler konnten die Maßnahmen eingehalten werden und zum Zeitpunkt heute sieht es so aus, als ob die Infektionskette insoweit durchbrochen werden konnte, dass sich kaum mehr neue Fälle ergeben.

Henninger: Die Coronaschutzverordnung hat uns einerseits natürlich sehr geholfen, andererseits wird sie aber zu schnell und zu häufig geändert.

Kauke: Die Coronaschutzverordnung hat uns die Arbeit vor Ort prinzipiell sehr erleichtert. Ab dann gab es landesweit für alle dieselben Regeln, die umgesetzt werden mussten.

Wie ist diese Verordnung von den Menschen in ihrer Stadt aufgenommen worden?

Mentzel: Es ist sicher keinem leicht gefallen, die Regelungen umzusetzen, man hat aber immer Verständnis gespürt und das Einsehen, dass in einer solchen Ausnahmesituation Regelungen nötig sind.

Rogoli: Die Bereitschaft der Neuenrader, sich an die Verordnung zu halten, ist insgesamt groß. Trotzdem war die Situation auch für uns schwierig. Ich denke da beispielsweise an die Gespräche mit Gastronomen, die es ja besonders hart getroffen hat.

Kauke: Insbesondere die Balver Geschäftswelt war immer schon sehr weit. Denn ebenso wie die Bevölkerung haben auch wir die Neuerungen aus den Medien erfahren. Dann hat es immer ein bis zwei Tage gedauert, bis aus Düsseldorf neue Weisungen kamen.

Wie sieht es aktuell aus?

Mentzel: Es fällt den Menschen schwerer, sich an die Regelungen zu halten, da die Lockerungen rasch hintereinander eingetreten sind und viele Menschen davon ausgehen, dass fast alles wieder erlaubt ist. Hier ist dann manchmal Unmut erkennbar. Im Regelfall ist aber auch hier Verständnis zu spüren, wenn Hinweise zu den geltenden Regelungen erfolgen.

Rogoli: Die Hygieneregeln, den Mindestabstand und die Maskenpflicht haben alle Neuenrader längst verinnerlicht. Anders sieht das mit speziellen Regeln, zum Beispiel für den Vereinssport aus. Zudem ändern sich durch die Lockerungen jetzt in verschiedenen Bereichen öfter die Regeln.

Kauke: Etwas schwierig ist, dass die Gespräche der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten in Richtung Wochenende stattfinden. Wir müssen uns dann in der neuen Woche immer erst einlesen, bevor wir Auskünfte geben können.

Gibt es Rückfragen aus der Bevölkerung?

Mentzel: Die gibt es täglich für alle Bereiche – Vereine, Musikgruppen oder Veranstaltungen.

Henninger: Natürlich, denn es gibt ja nicht nur Einschränkungen, die das Privatleben der Menschen betreffen, es stehen auch Existenzen auf dem Spiel. Deshalb ist es auch verständlich, dass es Beschwerden gegeben hat.

Kauke: Auf jeden Fall. Die Menschen rufen uns an und fragen, was sie dürfen und was nicht. In den vergangenen Wochen waren wir immer wieder mit vielen Akteuren im Gespräch und haben eine Art Beraterfunktion eingenommen. Wir schöpfen alle Möglichkeiten aus, um den Balvern möglichst viel zu ermöglichen. Natürlich unter Berücksichtigung der Verordnung.

Gab es viele Verstöße oder sind die Menschen einsichtig?

Mentzel: Die meisten Menschen sind einsichtig gewesen. Es reichte oftmals ein kurzer Hinweis und es folgte das richtige Verhalten mit der Einsicht dazu. Wenige Menschen hatten keine Einsicht.

Rogoli: Es gab Verstöße, aber die meisten Neuenrader sind sehr einsichtig. Dazu kommt, dass wir oft im Stadtgebiet unterwegs waren – wir kennen unsere Hotspots.

Kauke: Die Balver sind einfach nur top. Es gab in der gesamten Zeit keine großen Vorkommnisse.

Gab es rückblickend besondere, vielleicht auch kuriose Begebenheiten, die Ihnen im Gedächtnis geblieben sind?

Mentzel: Ein Gastwirt hatte als Erklärung dafür, warum er sich nicht an die Coronaschutzverordnung hält, die folgende Antwort parat: „Ich dachte, das gilt erst, wenn Sie vorbeikommen.“

Henninger: Zum einen die Absage des Gertrüdchens, die ja bereits erfolgte, als es noch keinen Lockdown gab. Es zeichnete sich aber ab, dass sich die Situation kritisch entwickeln würde. Trotzdem hatten allerdings längst nicht alle Neuenrader Verständnis für diese Entscheidung. Zum anderen denke ich an eine besondere Situation im Park: Dort stand eine größere Gruppe, verschiedene Generationen, zusammen. Man hat mir wohl schon von Weitem angesehen, dass ich zum Ordnungsamt gehöre und alle riefen: „Wir gehören zu einer Familie.“

Kauke: Manchmal gab es schon sehr spezielle Anfragen, aber eine einzelne Situation ist mir nicht im Gedächtnis geblieben.