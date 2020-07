Coronavirus: Friseuren fehlen die Saisonkunden

Kaum Abi-Bälle und Hochzeiten

+ © dpa Hochzeitsfrisuren gibt es in diesem Jahr weniger. Einige Paare haben ihre Trauungen verschoben, damit sie zu einem späteren Termin ohne Einschränkungen feiern können. Für die Friseure ist das eine Herausforderung, denn ihnen fehlen Einnahmen. © dpa

Werdohl/Neuenrade – „Abitur- und Hochzeitsfrisuren haben wir in diesem Jahr so gut wie gar nicht“, berichtet Maria Klöcker, Inhaberin des Friseursalons Magic Hair an der Freiheitstraße in Werdohl. Make-ups sind gar nicht erlaubt. Für Friseure ist die Situation auch nach der Wiederöffnung ungewiss.