Coronavirus: Auch evangelische Gemeinde feiert wieder öffentliche Gottesdienste

Maximal 51 Gläubige dürfen derzeit gleichzeitig in die Christuskirche, angemeldet für den ersten Gottesdienst nach dem Lockdown hatten sich 25.

Werdohl - Unter seiner Maske nur schwer zu erkennen, begrüßte Pfarrer Martin Buschhaus am Sonntag die Besucher vor der Christuskirche zum ersten öffentlichen Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Werdohl nach dem Lockdown.

Seine Predigt hielt er später ohne Mundschutz. Während des Gottesdienstes wurde von den Besuchern und Buschhaus nicht gesungen. Das übernahm Marion Jeßegus, die dazu auch Orgel sowie E-Piano spielte.

Nach den Katholiken in Werdohl und Neuenrade, sowie den Protestanten in der Nachbarstadt, folgte damit nun auch die evangelische Gemeinde in Werdohl mit der Wiederaufnahme der Gottesdienste.

Coronavirus in Werdohl: Maximal 51 Plätze

Maximal 51 Plätze standen für die Kirchbesucher im Gotteshaus zur Verfügung. Angemeldet waren 25. Einige Spontanbesucher kamen noch dazu. All diesen Gästen in der Christuskirche teilte der Geistliche mit, „dass wir heute den gesamten Gottesdienst über sitzen bleiben, da es unter unseren Masken anstrengend ist“.

+ Pfarrer Martin Buschhaus hielt den Sonntagsgottesdienst in der Christuskirche. © Koll



Kommende Gottesdienste der Evangelischen Kirchengemeinde Werdohl: Donnerstag, 21. Mai, Himmelfahrt, 10.30 Uhr, Open-Air-Gottesdienst vor der Friedenskirche, Pfarrer Dirk Grzegorek. Sonntag, 24. Mai, 10 Uhr, Christuskirche, Pfarrer Grzegorek, und 10.30 Uhr, Friedenskirche, Pfarrer Buschhaus. Sonntag, 31. Mai, Pfingsten, 10 Uhr, Christuskirche, Pfarrer Buschhaus und Pfarrer Grzegorek. Anmeldungen unter Tel. 0 23 92 / 91 32 57.

Mehr zum Coronavirus und den Auswirkungen auf die Region lesen Sie hier im MK-Liveticker.