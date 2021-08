Corona-Testzentrum: Maskenverweigerer bedroht Mitarbeiter

Polizei muss ausrücken

+ © Koll, Michael Das Corona-Testzentrum am Riesei in Werdohl. © Koll, Michael

Einsatz für die Polizei am Corona-Testzentrum des Instituts für Arbeitsmedizin (Ifam) am Riesei in Werdohl.

In dem Drive-in-Testzentrum an der Carl-Diem-Straße hatte ein Mann wiederholt gegen die Maskenpflicht verstoßen. Deshalb wollten ihn die Mitarbeiter vom Gelände verweisen. Dies passte dem 29-Jährigen allerdings überhaupt nicht – und er begann zu diskutieren.

Als er einem der Ifam-Mitarbeiter plötzlich drohte, diesem gleich „eine rein zu hauen“, verständigte das Personal die Polizei. Bevor die Beamten am Riesei eintrafen, war der Werdohler zwar in seinem Auto davon gefahren, vor einer Strafe dürfte ihn das allerdings nicht bewahren.

Denn anschließende Ermittlungen führten die Beamten zu dem 29-Jährigen. „Er muss sich nun wegen Bedrohung verantworten“, heißt es in der Mitteilung der Polizei abschließend.