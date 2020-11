Corona-Ausbruch im Altenheim: So kam das Virus ins Wichernhaus

Im Altenhilfezentrum Wichernhaus am Rader Weg in Werdohl hat sich ein Massenausbruch von Corona ereignet. Etwas weniger als die Hälfte der Bewohner und ein knappes Viertel der Mitarbeitenden sind positiv getestet worden.

Im Wichernhaus in Werdohl hat es einen Massenausbruch von Corona gegeben: Stand Donnerstagnachmittag waren 31 der 67 Bewohner und 16 der rund 80 Mitarbeitenden positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Fünf der Bewohner sind durch ihre Hausärzte ins Klinikum Lüdenscheid eingewiesen worden, weil bei ihnen Symptome festgestellt worden waren. Einrichtungsleiterin Kerstin Medenbach sagte, dass keine der fünf an Covid-19 erkrankten Personen an Atemnotproblematiken gelitten habe.

„Es ist wirklich ernst“, so Medenbach, „aber wir sind gut aufgestellt und in engem Kontakt mit den Behörden. Wir haben alles in die Wege geleitet, was nötig ist.“ Aufgrund von positiven Schnelltests von Bewohnern und Mitarbeitenden veranlasste das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises am Dienstagvormittag eine Reihentestung aller Personen im Hause. Aufgrund des ersten Verdachts waren teilweise die Angehörigen informiert worden.

Coronavirus in Werdohl: Die Angehörigen werden benachrichtigt

Am Mittwochabend gegen 17 Uhr waren die Ergebnisse der Reihentestung komplett. Den ganzen Donnerstag über wurden alle Angehörigen konkret über die Infektionslage benachrichtigt. Das Haus hat 75 Pflegeplätze, am Mittwoch waren 67 davon belegt.

+ Kerstin Medenbach (rechts) und ihre Stellvertreterin Anna Miozga leiten das Altenhilfezentrum Wichernhaus seit knapp zwei Jahren. © Heyn, Volker

Der Märkische Kreis als Gesundheitsbehörde hatte zunächst neun Fälle aus dem Wichernhaus angegeben, die im Krankenhaus behandelt würden. Von Covid-19 betroffen sind tatsächlich nur fünf Personen, keine davon mit schweren Symptomen. Die meisten hätte erhöhte Temperatur gehabt und erbrochen, so Medenbach. Weitere Bewohner der Einrichtung werden aus anderen medizinischen Gründen im Krankenhaus behandelt.

Etwa 80 Frauen und Männer arbeiten in der Einrichtung

Für die Einrichtung arbeiten etwa 80 Frauen und Männer, mehr als die Hälfte im pflegerischen Bereich bei der Perthes-Stiftung, weniger als die Hälfte im hauswirtschaftlichen Bereich bei Perthes- Service. Wer aus welchem Arbeitsbereich betroffen ist, konnte Medenbach auf die Schnelle nicht sagen.

Das verbliebene, negativ getestete Personal werde vermutlich mit der sogenannten „Arbeitsquarantäne“ belegt, so Medenbach. Diese erlaubt nur noch den Besuch der Arbeitsstelle und den Aufenthalt in der eigenen Wohnung. So lebt Kerstin Medenbach selbst schon seit März: „Arbeit, Wohnzimmer, Garten.“ Die Werdohlerin wohnt mit ihren hochbetagten Eltern unter einem Dach.

Coronavirus in Werdohl: Seit Monaten gibt es einen Krisenstab

Die Einrichtung betreibe seit Monaten einen internen Krisenstab. Deshalb sei das Altenhilfezentrum sehr gut auf den soeben eingetretenen Krisenfall vorbereitet gewesen. Medenbach zeigte sich überzeugt, dass sich ihre Mitarbeitenden schon allein aus Selbstschutz und aus Sorge um den Schutz ihrer Familien penibel an die Hygienevorschriften halten würden.

Das Wichernhaus in Werdohl Das Evangelische Altenhilfezentrum Wichernhaus bietet Wohnmöglichkeiten für bis zu 75 Menschen auf zwei Pflegebereichen in 55 Einzelzimmern und zehn Doppelzimmern. Träger ist die Evangelische Perthes-Stiftung e.V. Die Grundlage des Pflegeleitbildes ist das christliche Menschenbild. Das Haus wird seit Januar 2019 von der Werdohlerin Kerstin Medenbach geleitet. Ihre Stellvertreterin ist Anna Miozga. Das Altenhilfezentrum wird von einem ehrenamtlichen Kuratorium begleitet, das von Pfarrer Martin Buschhaus geleitet wird.

Der Massenausbruch ließe sich aber dennoch recht einfach erklären: Seit Lockerung des Besuchsverbots im Mai dürften Angehörige die Bewohner im Zimmer besuchen. Medenbach: „Wir haben weder das Recht noch die Möglichkeit zur Kontrolle im Zimmer.“ Natürlich würden die Besucher auf die Vorschriften hingewiesen und dürften das Haus auch nur mit Maske betreten. „Was sich hinter verschlossenen Türen abspielt, kann ich nicht sagen.“

Viele Bewohner dürfen das Haus verlassen

Zahlreiche Bewohner haben zudem die Berechtigung, die Einrichtung für bis zu sechs Stunden zu verlassen. Was sie außerhalb des Hauses tun, könne nicht kontrolliert werden. Medenbach: „Die Bewohnerinnen und Bewohner werden bei uns ja nicht eingesperrt.“

Auch andere Infektionswege seien denkbar, so die Einrichtungsleiterin. Zum Beispiel beim Duschen trage die zu pflegende Person keine Maske, anders sei das kaum möglich. „Man braucht im Prinzip nur einen positiven Bewohner, um sich die Infektion ins Haus zu holen.“