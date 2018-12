Fans drängeln sich vor der Bühne

Werdohl - Keinen Fuß an die Erde bekamen die Rockfans, die am Samstag die Musikkneipe Alt Werdohl besuchten. Im übervollen Wohnzimmer von Ex-Wirt Jürgen „Pöngse“ Krutzsch rockten Comeback.

Eine Truppe, deren musikalischen Fähigkeiten die der meisten anderen Coverbands übersteigt. Die damit garantierte musikalische Qualität sorgte für den enormen Zuspruch bei ihrem neuerlichen Gastspiel in Werdohl.

„First we Take Manhattan“ – ein Klassiker von Leonard Cohen aus dem Jahr 1988 – bot das Quintett beispielsweise dar. „Sultans of Swing“ in der Version von Comeback half sicher manchem Fan darüber hinweg, dass die Original-Interpreten der Dire Straits nicht mehr gemeinsam auftreten. Und „Baker Street“, der 1978er Hit von Gerry Rafferty – vormals Mitglied der Band Stealers Wheel – wurde sogar mit einem perfekt intonierten Live-Saxofon dargeboten.

Die Fans drängten sich in den hinteren Reihen dicht an dicht aneinander, während direkt vor der Bühne vereinzelt Paartanz versucht wurde, trotz aller Enge.