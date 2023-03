CDU macht Druck für das Versetal

Von: Carla Witt

Teilen

Die Umgestaltung der Turnhalle Eveking hat sich als „Leuchtturmprojekt“ herauskristallisiert. Neue Gemeinschaftsräume sollen entstehen, eine Sportfläche im Freien und vieles andere steht auf der Wunschliste. © Griese

Werdohl – „Wir möchten, dass die Verwaltung so schnell wie möglich – bestenfalls in der nächsten Sitzung – konkrete Schritte vorschlägt, um die Planung im Versetal voranzutreiben.“ Das unterstrich Christoph Plaßmann, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, nach einem umfangreichen Vortrag von Lilli Brak. Die Mitarbeiterin des Planungsbüros Puche war am Dienstag per Video der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung im Rathaus zugeschaltet. Sie berichtet über die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung zum Projekt „Masterplan Werdohl 2040 – Zukunftsraum Versetal“.

Lili Brak blickte zunächst zurück: Im Anschluss an die Stadtteilkonferenz im Versetal Ende Oktober des vergangenen Jahres mit etwa 30 Teilnehmern hätten sich an der folgenden Online-Umfrage Mitte November 36 Personen beteiligt. Deutlich mehr als die Hälfte hätten grundsätzlich ihre Bereitschaft zur Mitarbeit an Projekten im Versetal signalisiert.

Dabei habe sich die Umgestaltung der Turnhalle Eveking, für die der TuS Versetal bereits im Juli 2021 gemeinsam mit den Nutzern der Halle ein neues Nutzungskonzept erstellt hatte, bei beiden Beteiligungsverfahren als „Leuchtturmprojekt“ herauskristallisiert. Das Konzept sieht eine Umgestaltung zu einer Mehrzweckhalle und Begegnungsstätte vor, die als Ortsmittelpunkt sowie sozialer Treffpunkt für alle im Versetal dienen könnte. Sportliche Aktivitäten sollen auch weiterhin einen großen Stellenwert haben.

Das Konzept, das auch bei den Teilnehmern der Online-Befragung gut angekommen sei, sehe unter anderem eine Fläche für Außensport und die Umgestaltung des Obergeschosses in drei Bereiche (Küche, Raum für Gerätetraining und Kursraum mit Umkleiden) vor, rief Lilli Brak den Kommunalpolitikern in Erinnerung.

Darüber hinaus habe es aber noch viele weitere Anregungen gegeben. So wünschten sich die Befragten beispielsweise ein Art Dorfplatz an der Halle, einen Gastro- oder Biergartenbereich, einen – möglichst barrierefreien – Gemeinschaftsraum sowie Räume für private Feiern. Auch ein kleiner Dorfladen, ein Bouleplatz und grüner Strom vom Hallendach stünden auf der Wunschliste. „Das ist aber alles nicht in Stein gemeißelt“, unterstrich die Mitarbeiterin des Planungsbüros Puche.

Jetzt gelte es zu filtern, was machbar sei, die Rahmenbedingungen zu klären und Fördermittel zu akquirieren. Zudem müsse die Gebäudesubstanz geprüft und geklärt werden, wer Betreiber der neuen Mehrzweckhalle werden könne. „Die Stadt oder beispielsweise ein Verein“, so Brak. Zudem wies sie auf weitere Wünsche der Versetaler hin, denen unter anderem auch der Abriss von Problemimmobilien sehr wichtig sei, um das Erscheinungsbild des Stadtteils zu verbessern.

Die CDU sei verwundert, dass man sich mit der Gebäudesubstanz beschäftigen solle. „Darüber müssten doch genügend Informationen vorliegen“, meinte Plaßmann.

Ausschussvorsitzender Jürgen Henke (SPD) pflichtete ihm grundsätzlich bei. „Es ist wohl eher eine Frage der Förderung, beziehungsweise für welche Vorgehensweise es mehr Geld gibt.“ Fachbereichsleiter Thomas Schroeder ergänzte: „Voraussichtlich ist eher der Umbau eines Bestandsobjektes förderfähig.“ Dass es zu einem Abriss der Turnhalle komme, sie also eher unwahrscheinlich. In Zusammenhang mit der Fördermittelbeschaffung erklärte Schroeder, dass die Arbeit des Planungsbüros Puche nun erledigt sein. „Ab jetzt sind wir allein am Zug.“

Manfred Buchta (CDU) stellte fest: „Wir brauchen erst ein Konzept, dann können wir uns um Fördermittel bewerben.“ Auch müsse geklärt werden, ob der CDU-Vorschlag realisiert werden könne: Die Christdemokraten hatten vorgeschlagen, die neue Mehrzweckhalle im Versetal könne eventuell durch einen eigens für diesen Zweck gegründeten Verein betrieben werden – ähnlich wie es im Balver Ortsteil Langenholthausen der Fall ist. Dort wird Sokola.de – die ehemalige Grundschule des Dorfes und inzwischen der neue Mehrgenerationen-Treffpunkt – durch den gleichnamigen Verein gemanagt. Die CDU schlägt dem Ausschuss einen Besuch in Langenholthausen vor.