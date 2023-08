„Bunter Haufen“ mit froher Botschaft: Picknick mitten in der Stadt

Von: Thomas Krumm

Viele Christen waren der Einladung zum „Picknick im Park“ am Sonntag gefolgt. © KRUMM

Mit vielen Decken, Picknickkörben und vereinzelt Kühltaschen füllte sich am Sonntagnachmittag der Rasen des Ludwig-Grimm-Parks in Werdohls Mitte.

Werdohl – Zu einem „Picknick im Park“ hatten die Landeskirchliche Gemeinschaft und die Evangelisch-freikirchliche Gemeinde eingeladen, und viele kamen bei sonnigem Wetter. Die Veranstalter zielten auf einen „bunten Haufen von Christen aus Werdohl“. Der vorsorglich erwogene Plan B eines Indoor-Picknicks, wenn es regnen sollte, konnte getrost beiseite gelegt werden.

Die Organisation des Picknicks folgte einem altbewährten Prinzip: Jeder brachte etwas mit gemäß dem eigenen Geschmack, und alle hatten die Lizenz, bei den anderen auch mal etwas zu naschen. Eine Maschine für Zuckerwatte produzierte ein verlockend süßes Gewebe aus Zuckerfäden. Diverse Sportgeräte ermöglichten die Nutzung jener Rasenflächen, die für Werdohler Verhältnisse schon fast eben waren.

Friedemann Schmidt begleitete die christlichen Lieder mit seiner Gitarre. © Privat

„Wir wollen über unsere Gemeindegrenzen hinaus etwas unternehmen und präsent sein“, erklärte Michael Turck von der Gemeindeleitung der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde. Heike Cemberecki benannte das geistliche Ziel der Präsenz unter freiem Himmel: „Wir wollen etwas Fröhliches und Mutmachendes aus unserem Glauben weitergeben und Menschen von unserem Glauben an Jesus erzählen.“

Ein Blick auf einen umfangreichen Liedzettel verriet, dass die gute Botschaft der Evangelien auch singend verbreitet wurde. Zur Unterstützung hatte Friedemann Schmidt vom Bibellesebund Marienheide seine Gitarre mitgebracht.

Unter der Überschrift „Treffpunkt Doppelpunkt“ will die Evangelisch-freikirchliche Gemeinde am Fritz-Thomée-Platz im Oktober und November an Freitagabenden eine fünfteilige Filmreihe zeigen. Deren Thema ist „das Leben Jesu mit seinen Jüngern aus Sicht seiner Gefolgsleute“.