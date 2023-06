Dramatischer Unfall auf B236: 28-Jährige erliegt Verletzungen

Von: Maximilian Birke, Dirk Grein

Die Insassen dieses Fahrzeugs, zwei Frauen aus dem Ruhrgebiet, kämpften nach dem Unfall um ihr Leben. Die 28-Jährige erlag ihren Verletzungen im Klinikum Lüdenscheid. © Maximilian Birke

Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 236 in Werdohl: In Höhe der Abbiegung Höllmecke ist ein Auto auf dem Dach am Lenneufer gelandet. Eine Frau starb.

Update, 22.18 Uhr: Wie die Kreispolizeibehörde soeben mitteilt, ist die 28-Jährige Frau aus Recklinghausen ihren Verletzungen infolge des Verkehrsunfalls erlegen. Von Ersthelfern und Rettungsdienst war sie am Lenneufer reanimiert und dann ins Klinikum Hellersen gebracht worden.

Polizei äußert sich zum Unfall auf der B236 in Richtung Werdohl

Update, 20.49 Uhr: Die Polizei sendet einen ersten Unfallbericht. „Nach bisherigem Stand der Ermittlungen, befuhr eine Werdohlerin (65 Jahre) um kurz nach 18 Uhr in ihrem VW Passat die B236 in Richtung Werdohl. Hinter ihr fuhr ein Opel Astra, besetzt mit zwei Frauen (31 und 28).

Die Werdohlerin beabsichtigte offenbar in Höhe des Höllmecker Wegs nach rechts auf die dortige Brücke abzubiegen. Im Rahmen des Abbiegevorgangs kam es zu einer Kollision zwischen Passat und Astra, in Folge dessen der Astra nach rechts von der Straße abkam und über die dortige Leitplanke in die Lenne stürzte. Der genaue Unfallhergang ist diesbezüglich noch unklar.

Ein Angler und weitere Ersthelfer eilten zu Hilfe, bargen über den Kofferraum die beiden lebensgefährlich verletzten Frauen und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Rettungskräfte übernahmen kurze Zeit später. Die Feuerwehr zog das Fahrzeug ans Ufer.

Da zum Zeitpunkt der Bergung der Fahrersitz unbesetzt war, war nicht klar, ob sich möglicherweise eine weitere Person zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug befand. Daher erschienen auch Strömungsretter der Feuerwehr vor Ort. Nach weiteren polizeilichen Ermittlungen bestätigte sich Verdacht jedoch zum Glück nicht.

Welche der beiden Frauen am Steuer saß ist noch nicht abschließend geklärt. Beide kamen mit lebensbedrohlichen Verletzungen mittels eines Rettungswagens in das Klinikum Lüdenscheid bzw. mittels eines Rettungshubschraubers nach Bochum.

Unfallaufnahme und Bergung des PKW dauern noch an. Die B236 ist zu diesem Zweck voll gesperrt.

Die Bundesstraße 236 ist in Folge des Unfalls in Höhe der Abbiegung Höllmecke komplett gesperrt. © Maximilian Birke

Ein Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Bochum unterstützt die hiesigen Beamten bei der Spurensuche und -sicherung. Die Fahrerin des Passats sowie die beiden Beifahrer (6 und 47) erlitten einen Schock, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Werdohl zu melden.“

B236 nach Unfall gesperrt – Taucher an der Lenne im Einsatz

Update 20.09 Uhr: Nach Auskunft der Polizei hat ein Ersthelfer die beiden schwer verletzten Personen aus dem Auto (Kennezeichen Gelsenkirchen) geholt. Es sei ihm gelungen, die beiden Frauen durch den Kofferraum ins Freie zu heben.

Ob eine dritte Person in dem Unfallauto saß, ist weiter unklar. Taucher suchen weiterhin den Bereich an der Lenne ab. Zur Unfallaufnahme ist ein Spezialteam der Polizei aus Bochum vor Ort. Die Bundesstraße 236 ist weiter komplett gesperrt.

Bundesstraße 236 nach Unfall komplett gesperrt

Update 19.29 Uhr: Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Unfallbeteiligte schwer verletzt worden, es besteht Lebensgefahr. Eine Person ist mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bochum geflogen worden. Eine zweite Unfallbeteiligte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Aus bislang ungeklärter Ursache landete das Auto in der Lenne, bevor die Feuerwehr es mittels einer Seilwinde ans Ufer zog. © Maximilian Birke

Zudem wurden Strömungsretter und Taucher hinzugezogen: Sie suchen den Unfallbereich in der Lenne nach einer mutmaßlich vermissten dritten Person ab.

[Erstmeldung] Werdohl - Zu den genauen Umständen des Unfalls gibt es noch keine Angaben. Nach ersten Erkenntnissen soll ein missglücktes Abbiegemanöver zu dem Unfall geführt haben, in dessen Folge ein Fahrzeug im Uferbereich der Lenne auf dem Dach landete.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind mit großen Aufgeboten vor Ort. Auch ein Rettungshubschrauber ist angefordert worden.

Wir berichten an dieser Stelle weiter.