Bundesminister gratuliert zum Königsschuss: Besondere Post für Wilhelm Schneller

Von: Volker Griese

Ein Glückwunschtelegramm und ein Bündel Geldscheine erreichte den Werdohler Schützenkönig Wilhelm Schneller im Jahr 1955. Absender war der Bundespostminister höchstpersönlich. © Griese

Belanglos war das nie, wenn ein Telegramm ins Haus flatterte: Das Ende des Ersten Weltkriegs wurde per Telegramm verkündet und während der Hamburger Sturmflut 1962 versuchten Menschen tatsächlich per Telegramm ein Lebenszeichen aus den überschwemmten Gebieten zu erhalten. Auch der mittlerweile verstorbene Werdohler Wilhelm Schneller erhielt einmal ein bedeutendes Telegramm. Jetzt ist es nach fast 70 Jahren wieder aufgetaucht.

Werdohl – Wilhelm Schneller war vielen Werdohlern bekannt, denn er arbeitete bei der Rentenrechnungsstelle auf dem Werdohler Postamt. Als Kriegsheimkehrer aus englischer Gefangenschaft hatte er dort Arbeit gefunden.

Bekannt war er seinerzeit aber auch, weil er am 4. Juli 1955 Schützenkönig des Werdohler Schützenvereins wurde. Und von diesem Tag datiert das Telegramm, dass seine Tochter Ursula Sandeck jetzt in Berlin wieder in die Hände fiel, als sie dort die Wohnung ihrer verstorbenen Tochter auflösen musste. Beim Durchblättern der Storm-Novelle „Der Schimmelreiter“ kam es zurück ans Tageslicht. Aufgegeben hatte es an besagtem 4. Juli 1955 kein Geringerer als der damalige Bundespostminister Siegfried Balke. „Als erster Angehoeriger der Deutschen Bundespost uebermittle ich Ihnen die besten Glueckwuensche zum Schuetzenkoenig von Werdohl Sauerland“, war das zu lesen. Der Bundespostminister hatte also erfahren, dass einer seiner Mitarbeiter Schützenkönig geworden war und darauf mit einem Glückwunschtelegramm reagiert. Ob so etwas – unabhängig von der Tatsache, dass das Ministerium infolge der Privatisierung der Post 1997 aufgelöst wurde – heute noch denkbar wäre?

Der damalige Bundespostminister Siegfried Balke (hinten rechts) auf einer Aufnahme des Bundeskabinetts unter Bundeskanzler Konrad Adenauer (vorne rechts) im Jahr 1961. © dpa

Doch nur mit dem Glückwunschtelegramm war es noch nicht getan. Der Minister hatte ganz offensichtlich auch noch Sinn für Humor, denn er hatte dem Telegramm auch ein Bündel Geldscheine beigelegt. Allerdings waren dies 1500 Reichsmark, die mit der Währungsreform sieben Jahre zuvor ihren Wert verloren hatte.

Und das Telegramm von seinem obersten Chef sollte nicht die einzige Schützenfestüberraschung für Wilhelm Schneller bleiben. Ausgerechnet an diesem Montag im Juli 1955 hätten sich auch die Besitzer einer Käserei in England, in der der Werdohler während seiner Zeit als Kriegsgefangener gearbeitet hatte, auf den Weg nach Werdohl gemacht, erinnert sich Schnellers Tochter Ursula Sandeck. „Die haben dann in der Stadt gefragt, ob jemand weiß, wo sie meinen Vater finden könnten“, erzählt sie. „Dann hat man ihnen gesagt, sie sollten mal ins Schützenzelt gehen, er sei gerade König geworden.“ So kam es dann an diesem Tag auch noch zu einem besonderen Wiedersehen Schnellers mit den Menschen, bei denen er nach dem Ende des Krieges für einige Zeit gearbeitet hatte. Nur zwei Jahre später starb Wilhelm Schneller im Alter von nur 55 Jahren.

Das Glückwunschtelegramm und die beigelegten Reichsmark-Scheine hat Ursula Sandeck mittlerweile dem Heimat- und Geschichtsverein übergeben.