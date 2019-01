Bulgare mit griechischem Führerschein in Werdohl gestoppt

Schleppvorgang beendet: Die Polizei stoppte einen Bulgaren mit seinem Fahrzeug an der Versestraße.

Werdohl/Lüdenscheid – Polizisten stoppten am Dienstagvormittag in Werdohl einen nicht alltäglichen Schleppvorgang.

Was als Hilfeleistung von Freunden in der Innenstadt begann, endete bereits wieder wenige hundert Meter weiter auf einem Parkplatz an der Versestraße. Eigentlich war Lüdenscheid das Ziel des Gespanns.

Dabei beachteten die Helfenden offensichtlich nicht die bestehenden Rechtsvorschriften. Das Auto – ein nicht mehr fahrbereiter Golf – startete seine Abschleppreise in einer Kfz-Werkstatt. Problem: sobald der so genannte „Nothilfegedanke“ nicht mehr gegeben ist, muss – wie im vorliegenden Fall – ein Schleppvorgang durch die Straßenverkehrsbehörde genehmigt werden. Das geschah hier nicht. Der Fahrer dieses Gespannes – rein rechtlich jetzt ein „Lkw mit Anhänger“ – hatte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Der bulgarische Fahrer mit griechischem Führerschein musste das Gespann abstellen und vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro entrichten.

Mangelhafte Verbindung

Die Polizisten staunten nicht schlecht, als sie die Abschleppstange in Augenschein nahmen. Der Haken der Abschleppstange wurde nur lose um den Kugelkopf der Anhängerkupplung vom Zugfahrzeug gelegt. Allein diese mangelhafte Verbindung reichte aus, um zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer und der Beteiligten selbst die Weiterfahrt zu untersagen.