Bürgermeisterin Voßloh zeichnet Ehrenamtliche aus

Werdohl - Gegen Ende des Bürgerempfangs am Sonntag im Vier Jahreszeiten ehrte Bürgermeisterin Silvia Voßloh Ehrenamtler, die sich um das Gemeinwohl in der Stadt verdient gemacht hatten.

Von links auf dem oben abgebildeten Foto zu sehen: Gizem Ekenek (Gesamtschule), Yasmin Alawie (Realschule), Stephanie Tank (Realschule), Paula Grzegorek (Realschule) und Heinrich Fachinger (Malteser) bekamen diese Auszeichnungen.

Michelle Böhm von der Gesamtschule wurde ebenfalls geehrt. Michelle Böhm (20) und Gizem Ekenek (19) kümmern sich in besonderer Weise um die Flüchtlinge an der Albert-Einstein-Gesamtschule. Yasmin Alawie (14) hilft Flüchtlingskindern als Übersetzerin, Stephanie Tank (17) und Paula Grzegorek (17) sind in der Schule und der evangelischen Kirchengemeinde christlich engagiert.

Heinrich Fachinger (67) leitet ehrenamtlich den Fuhrpark der Malteser und ist für die Grundstückspflege, die Haustechnik und als Feldkoch engagiert.