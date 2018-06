Beschaffungsstau bei der Feuerwehr ist abgebaut

Werdohl - Die beiden Kreisbrandmeister Michael Kling und Dieter Grefe hatten sich persönlich zu einem Pressetermin nach Werdohl begeben, um die Demonstration von Geschlossenheit und Einsatzbereitschaft der Werdohler Feuerwehr zu unterstützen. Bürgermeisterin Silvia Voßloh und Wehrleiter Kai Tebrün sowie weitere Verantwortliche der Werdohler Wehr wollten zeigen, dass der vielfach kritisierte Beschaffungsstau tatsächlich abgebaut ist.

Fast 200 000 Euro waren nachträglich per Dringlichkeitsentscheidung vom Rat für die Feuerwehr bereit gestellt worden, weil es offensichtlich an allerhand Material gefehlt hatte. In der Verwaltungsvorlage war dazu zu lesen, dass der Zustand der Wehr „überaus desolat“ gewesen und die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr gefährdet gewesen sei. Bürgermeisterin Silvia Voßloh machte in Bezug auf die Dringlichkeitsentscheidung bei einem Pressegespräch am Freitagabend deutlich, dass die Einsatzbereitschaft der Wehr nicht gefährdet gewesen sei: „Das war falsch.“

Stattdessen zeigten die Feuerwehrleute gemeinsam mit der Bürgermeisterin vor den Augen der Kreisbrandmeister, was in den vergangenen Monaten von den zusätzlichen knapp 200 000 Euro alles angeschafft wurde.

Richtig teuer war zum Beispiel eine weitere Wärmebildkamera für den Löschzug Kleinhammer. Damit sind jetzt zwei solcher Kameras, die für jede Feuerwehr zur Standardausrüstung gehören, im Stadtgebiet im Einsatz. Neu sind Rettungsdienstrucksäcke, mit denen als Rettungssanitäter ausgebildete Feuerwehrleute sofort Erste Hilfe leisten können. Notwendig sei auch die Anschaffung einer weiteren Schleifkorbtrage gewesen. Die zu bergenden Patienten seien immer häufiger stark übergewichtig und adipös, mit solchen Tragen ließen sich schwere Personen besser transportieren. Auch Atemschutzgeräte können verschleißen – hier gab es Nachbeschaffungen.

Viel Geld wurde auch für Einsatzkleidung als Ersatz für teils zerfetzte Hosen und Jacken ausgegeben. Durch die hohe Einsatzhäufigkeit der Werdohler Feuerwehr waren Ärmel und Hosenbeine aufgerieben. Auch Helme, Handschuhe und Stiefel hatten gelitten und mussten ersetzt werden. Die neu angeschaffte Bekleidung ist allerdings nur als Ersatz für kaputte Ausrüstung gedacht. Über eine generell neue Bekleidungslinie, die noch strapazierfähiger sein soll, wird im Laufe dieses Jahres nachgedacht. Neu gab es auch Aufbewahrungssysteme für Fahrzeuge und neue Computertechnik samt Software für den Einsatzleitwagen.