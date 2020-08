Bürgermeisterin begrüßt neue Azubis

Stadt Werdohl setzt auf Vielfalt

+ © Carla Witt Insgesamt sieben Nachwuchskräfte konnten Bürgermeisterin Silvia Voßloh (hinten, 2. v. r.) und Sabine Bleckmann (hinten, l.), die für das Personalwesen zuständig ist, jetzt offiziell bei der Stadt Werdohl begrüßen. © Carla Witt

Werdohl - „Ausbildung war für mich von Anfang an eine Herzensangelegenheit“, erklärt Bürgermeisterin Silvia Voßloh (CDU). Sie freut sich, dass in diesem Jahr sieben Nachwuchskräfte bei der Stadt Werdohl in ihre berufliche Laufbahn einsteigen.