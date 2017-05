Voßloh sieht "Platz für tolle Veranstaltungen"

Werdohl - Zufrieden stand Bürgermeisterin Silvia Voßloh am Freitagabend mit einem Cocktail in der Hand auf dem Brüninghaus-Platz. Das Eröffnungsfest war zu ihrer vollsten Zufriedenheit verlaufen. „Das ist super geglückt“, sagte sie im Rückblick auf die vergangenen sechs Stunden.

Die Singende Grundschule hatte das Fest mit einem Lied eröffnet, das Ohrwurm-Potenzial hat. In „Hallo Werdohl“ besangen die Kinder die Sehenswürdigkeiten der Stadt an Lenne und Verse: „Keßler-Platz, Kulturbahnhof, Kirchen und Museen“ – und die „Piazza Brüninghaus“, den neu gestalteten Platz im Herzen Werdohls.

Den bevölkerten hunderte, vielleicht sogar tausend Menschen an diesem offiziellen Eröffnungstag. Die meisten äußerten sich positiv über das neue Erscheinungsbild des Areals zwischen Freiheitstraße und Goethestraße, Sparkasse und WK.

Doch es gibt auch andere Stimmen. Die kann man vornehmlich in den sozialen Netzwerken im Internet vernehmen. Der Platz lade nicht zum Verweilen, lautet da eine Meinung. Andere titulieren den Brüninghaus-Platz als „Steinwüste“ oder „großen Parkplatz“, halten ihn für „hässlich“ und „trostlos“.

„Derzeit sieht das alles tatsächlich noch sehr nüchtern aus“, räumt Bürgermeisterin Silvia Voßloh ein, gibt aber zu bedenken: „Deshalb haben wir ja die Sumpfeichen gepflanzt. Man muss jetzt nur etwas Geduld haben, bis die sich entwickelt haben.“ Sie böten im Sommer mit ihren grünen Kronen attraktive Schattenplätze. Bunte Akzente setzten darüber hinaus schon jetzt die bepflanzten Baumscheiben, mit dem farbig beleuchteten Wasserspiel und angestrahlten Bäumen kämen in Zukunft noch weitere dazu.

„Wir haben jetzt einen Platz für richtig tolle Veranstaltungen. Wir müssen ihm nur die Möglichkeit geben, zu zeigen, was in ihm steckt“, appelliert die Bürgermeisterin an die Kritiker, „einfach mal abzuwarten, offen zu sein für Neues“.

