Bürgermeister im Interview: „Ich stelle mich jedem Thema“

Von: Volker Griese

Teilen

Andreas Späinghaus, Bürgermeister von Werdohl © Volker Griese

Bürgermeister Andreas Späinghaus hat sich im Interview über aktuelle Werdohler Themen geäußert, beispielsweise über die Wiederbelebung der Innenstadt, den Zuzug von Südosteuropäern und die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Es ging aber auch um überbordende Bürokratie und die städtischen Finanzen. Außerdem hat er sich zu seinen Zukunftsplänen erklärt.

Werdohl ‒ Im Sommerinterview mit Volker Griese hat Bürgermeister Andreas Späinghaus zu Themen Stellung bezogen, die die Werdohler Bevölkerung derzeit bewegen. Es ging beispielsweise um die Stärkung der Innenstadt, den Zuzug von Menschen aus Rumänien und Bulgarien und die Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen. Es ging aber auch um Bürokratie und die städtischen Finanzen.

Herr Späinghaus, Sie selbst haben unlängst gesagt, dass die Zukunft des WK Warenhauses der Werdohler Bevölkerung besonders wichtig sei. Aber ist es nicht vielmehr die Zukunft des gesamten Werdohler Einzelhandels, um die sich die Bevölkerung sorgt?

Späinghaus: Das WK ist tatsächlich mehr oder weniger exemplarisch zu betrachten. Seit Juni 2020 fehlt das WK als Frequenzbringer für den Brüninghaus-Platz. Aber grundsätzlich geht es in ganz Deutschland in kleineren Städten dem Einzelhandel nicht gerade gut. Das ist also kein Werdohler Problem. Mittlerweile hat solche Sorgen auch zum Beispiel Lüdenscheid. Wenn ich dort in die Wilhelmstraße blicke: Die ist ja ähnlich tot wie hier die Freiheitstraße zu bestimmten Uhrzeiten. Die Städte sterben – was den reinen Einzelhandel angeht – mittel- bis langfristig aus.

Woran liegt das?

Daran ist, glaube ich, ausschließlich der Verbraucher schuld.

Inwiefern?

Wir haben einen – auch bedingt durch die Pandemie – extrem starken Onlinehandel. Man kann – und ich nehme mich da selber gar nicht aus – mal eben am Computer klicken und sich Schuhe, Kameras oder was auch immer kaufen. Das wird sogar am nächsten Tag direkt vor die Haustür geliefert. Dann sagt man sich natürlich: Warum soll ich denn noch einkaufen gehen?



Man hat nicht wirklich den Eindruck, dass die Bemühungen zur Wiederbelebung der Innenstadt zu dem Ergebnis führen, das sich die Werdohler wünschen. Waren die Erwartungen der Menschen hier überzogen?

Ich will nicht sagen, dass sie überzogen waren. Sie sind natürlich hoch. Man nimmt natürlich immer eine Rückschau vor und denkt an früher. Ich höre auch bei Bürgersprechstunden immer wieder: Früher war alles besser! Ich sage: Früher war es anders! Ob es besser war, weiß ich nicht. Was die Einzelhandelsstruktur angeht, wahrscheinlich ja. Früher ist man noch in die Stadt gegangen, um einzukaufen. Das macht man heute nicht mehr. Dementsprechend sterben dann die Geschäfte.

Vor Ihrer Wahl zum Bürgermeister im September 2020 haben Sie gesagt, dass sich der Colsman-Platz zum Angstraum für Frauen entwickelt habe und dass Sie dieses Thema mit einer klaren Strategie schnell angehen wollen. Was haben Sie unternommen?

Wir haben zum Beispiel eine Ordnungspartnerschaft zwischen Ordnungsamt und Polizei geschlossen. Da finden Besuche bei und Gespräche mit den hauptsächlich bulgarischen Männern statt, die sich dort aufhalten. Man kann den Menschen ja nicht verbieten, sich dort aufzuhalten. In diesem Land darf man sich ja, Gott sei Dank, frei bewegen. Gleichwohl fühlt man sich dort, ja, bedroht. Obwohl ich der Meinung bin, dass die Bedrohung so stark nicht ist. Außerdem haben wir ja das Efa-Projekt („Europa für alle“, Anmerkung der Redaktion). Da arbeiten zwei sehr engagierte Damen, Margarita Encheva und Alexandrina Martin. Die gehen auch regelmäßig mit hin und sprechen mit den Männern. Sie raten ihnen dann, ihr Verhalten einmal zu hinterfragen, sich vielleicht anders zu verhalten. Das alles führt natürlich nicht sofort dazu, dass man sich dort sicherer fühlt. Es soll aber dazu beitragen, dass die zum Großteil deutsche, weibliche Werdohler Bevölkerung, die sich dort bedrängt fühlt, sieht, dass dort etwas passiert.

Haben Sie denn den Eindruck, dass sich durch die Ordnungspartnerschaft irgendetwas bewegt?

Ich kann das, ehrlich gesagt, so genau gar nicht beurteilen. Denn wenn Polizei und Ordnungsamt in Uniform kommen, löst sich so eine Versammlung recht schnell auf. Das ist aber gar nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern es geht darum, dass man mit den Männern ins Gespräch kommt und ihnen begreiflich macht, dass die Art ihres Auftretens anderen Angst macht. Ob das wirkt, weiß ich nicht.



Manche Werdohler haben Angst, dass ihre Stadt durch den Zuzug zu vieler Menschen aus fremden Ländern und Kulturen ihre Identität verliert. Wie kann man der Bevölkerung diese Sorge nehmen?

Ich weiß gar nicht, ob diese Sorge begründet ist. Wir haben in Deutschland in den 1960er-Jahren große wirtschaftliche Probleme gehabt. Dann gab es Anwerbeakommen mit verschiedenen Staaten, es kamen Gastarbeiter aus Portugal, Griechenland, Italien, der Türkei. Wir leben seit dieser Zeit hier mit einer – ich möchte sagen – großartig gemischten Bevölkerung und in Frieden. Man sollte anerkennen, dass uns diese Menschen geholfen haben. Diese Menschen sind hiergeblieben. Und mit den Bulgaren und Rumänen ist es ähnlich: Sie kommen zu uns, weil sie in ihrer Heimat ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Es wird ja gerne erzählt, die kämen hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen. Ja, die wird es auch geben. Die gibt es aber genauso unter den Deutschen. Ich weiß nicht, ob durch diesen Zuzug die Werdohler Identität auf dem Spiel steht. Ich glaube, ein Teil der Werdohler Identität ist genau das: dass wir schon seit den 60ern mit ganz, ganz vielen Nationalitäten hier ganz ruhig und friedlich zusammenleben.



Bürgermeister Andreas Späinghaus bezweifelt, dass durch den Zuzug von Menschen aus anderen Ländern und Kulturen Werdohls Identität auf dem Spiel steht. © Volker Griese

Seit gut einem Jahr kommen ja auch Flüchtlinge aus der Ukraine nach Werdohl. Muss für diese Menschen tatsächlich die Turnhalle in Eveking vorgehalten werden? Gibt es keine andere Lösung?

Da suchen wir tatsächlich nach Lösungen, dass wir die Halle freigeben können. Man muss mal schauen, ob man den Schonfußboden und die Trennwände einlagern kann und eine Art Task Force findet, die das bei Bedarf wieder einbaut. Dabei könnte man unter Umständen auch die nutzenden Vereine mit ins Boot nehmen. Wir werden uns eine Lösung einfallen lassen müssen, denn wir können es auch den Sportlern nicht zumuten, sich weiter zu behelfen.

Vor drei Jahren hatten Sie auch den Lückenschluss des Radweges Lenneroute auf Ihrer Agenda. Viel getan hat sich seitdem nicht. Täuscht dieser Eindruck?

(Lacht). Nee, der Eindruck täuscht nicht. Aber das liegt nicht in der Hand eines oder mehrerer Bürgermeister. Ich weiß, dass mein Kollege aus Plettenberg dasselbe Problem hat. Nach meinen Informationen gibt es Grundstücksflächen, die einem Plettenberger und einem Werdohler gehören. Beide verhandeln intensiv mit Straßen.NRW und es ist noch zu keinem Ergebnis gekommen.

Nun fokussiert sich das Problem ja nicht nur auf diesen Bereich bei Teindeln. Es gibt ja auch noch andere Lücken auf Werdohler Stadtgebiet...

Ja, mittlerweile gibt es auch Vorschläge für den Bereich Elverlingsen. Da hat Straßen.NRW noch einmal einen Vorstoß unternommen. Das muss jetzt mit Enervie und der Sattler-Gruppe (das ist das mit dem Abriss des Kraftwerks beauftragte Unternehmen, Anmerkung der Redaktion) abgestimmt werden, weil dort das Kraftwerksgelände tangiert wird. Aber diese Gespräche ziehen sich alle hin.

Ein Thema, das Sie nach Ihrer Wahl direkt angepackt haben, war der Neubau der Feuerwehrhäuser für die Einheiten Stadtmitte und Brüninghaus. Wie ist da der Stand der Dinge?

Also, die Löschgruppe Brüninghaus ist ja in die Container gezogen und ist dort ausgesprochen glücklich und zufrieden. Das Grundstück für das Gerätehaus Stadtmitte am Grasacker ist praktisch freigeräumt, das Haus dort ist mittlerweile freigezogen. Das Lager der Arbeitsgruppe Flüchtlinge wird in den nächsten Wochen auch dort weggehen; dafür mieten wir das Stadtwerke-Gebäude an. Dann kann auf dem Grundstück begutachtet und abgerissen werden. Parallel dazu laufen die Planungen für eine Übergangslösung für die alte Feuerwache Stadtmitte, damit dort demnächst die neue Drehleiter untergebracht werden kann.

Sie kommen ja aus der freien Wirtschaft. Ärgert es Sie nicht auch manchmal, dass die Behördenmühlen in Deutschland so langsam mahlen? Warum dauert das alles so lange?

Das ärgert mich nicht, das macht mich teilweise verrückt! Ich habe aber schon in den ersten Wochen im Amt gemerkt, dass es bestimmte behördlich vorgegebene Abläufe gibt. Ich habe auch mal versucht, bestimmte Dinge zu beschleunigen. Ja, in Teilbereichen geht das. Aber es gibt auch Dinge, bei denen der Gesetzgeber bestimmte Schritte vorgibt. Teilweise ist das reiner Behördenwahnsinn! Das ist unerfreulich. Was wir brauchen in Deutschland, sind Menschen, die einfach etwas machen! Wir waren mal das Volk der Dichter und Denker – und der Ingenieure –, aber ich glaube, das ist uns verloren gegangen.



Schauen wir mal ins Werdohler Rathaus: Sind Sie davon überzeugt, dass hier unbürokratisch genug und zum Wohle der Bürger gearbeitet wird?

Das eine gute Frage! Nein. Auch eine Verwaltung ist natürlich an Bürokratie gebunden, das müssen wir ja machen. Es gibt bestimmte Dinge, die werden vom Gesetzgeber vorgegeben und bestimmen unser Handeln. Das holt mich immer wieder ein, und das wird auch die nächsten Jahre so bleiben. Wir sind hier aber tatsächlich bestrebt, Dinge zu beschleunigen, sie auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen.

Hört man sich in der Stadt um, finden die Menschen, dass sich die Mitarbeiter der Stadtverwaltung im Rathaus verschanzen und nicht im Sinne der Bürger arbeiten. Auch der Bürgermeister kommt nicht immer gut weg. Es heißt, er lasse sich verleugnen, wenn er zu Problemen Stellung beziehen soll. Wie gehen Sie mit solcher Kritik um?

Die Kritik ist, ehrlich gesagt, so noch nicht an mich herangetragen worden. Ich lasse mich nämlich nicht verleugnen! Ich führe natürlich Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, die hier sitzen und hier ihren Frust abladen. Es gibt aber auch Momente, in denen ich nicht zu sprechen bin, weil ich gerade anderweitig beschäftigt bin. Aber ich stelle mich jedem Thema und jedem Gespräch. Auch bei der Bürgersprechstunde donnerstags auf dem Markt führe ich nicht immer Small Talk. Da gibt es Leute, die sich sehr harsch und deutlich beschweren, aber es gibt keinen Grund sich dann wegzuducken. Man muss allerdings auch damit leben können, dass ich zu bestimmten Dingen eine andere Sicht habe. Und auch hier im Rathaus duckt sich übrigens keiner weg.



In jüngster Zeit, so hat man den Eindruck, richten Sie ein größeres Augenmerk auf den städtischen Haushalt als zu Beginn Ihrer Amtszeit. Hat sich die finanzielle Situation der Stadt in den vergangenen drei Jahren so sehr verschlechtert, dass dies notwendig ist?

Auf den Haushalt zu achten, ist in unserer Lage immer notwendig! Wir haben diesen Haushalt jetzt, ja, unglücklich sehr spät eingebracht. Dazu haben verschiedenste, auch interne Aspekte geführt. Dieser Haushalt ist wirklich so eng genäht, dass ich echt darauf achten muss.

Bei Ihrer Wahl vor knapp drei Jahren haben Sie noch nicht an die Rente gedacht. Nun werden Sie im September 65, in gut zwei Jahren steht erneut eine Bürgermeisterwahl an. Können Sie sich heute vorstellen, ab 2025 noch einmal fünf Jahre als Bürgermeister zu arbeiten?

Eindeutiges Ja! Heute: ja. Ich weiß nicht, wie es mir 2025 zum Beispiel gesundheitlich geht. Aber allein aufgrund der Herausforderung, der Aufgabe, die ich hier habe, kann ich mir das vorstellen.

Dann hätten Sie die Möglichkeit, aus dem Amt heraus zu kandidieren. 2020 sind auf ein Ticket der SPD ins Amt gekommen. In Ihrer Amtsführung merkt man das nicht unbedingt. Man hat sogar manchmal den Eindruck, als gäbe es mit der SPD mehr Reibungspunkte als mit anderen Fraktionen. Wie ist in dieser Beziehung ihr Selbstverständnis?

Also, mein Selbstverständnis ist, dass ich Bürgermeister aller Werdohler bin und kein SPD-Bürgermeister. Das habe ich vor der Wahl so kommuniziert und das weiß auch die SPD-Fraktion. Es gibt natürlich Reibungspunkte mit allen Fraktionen. Mein ehemaliger Fraktionschef Cornelius Böttcher hat immer gesagt: „Politik kann man nur machen mit Mehrheiten, und die muss man sich suchen.“ Das geht mir als Bürgermeister genauso. Wenn ich Ziele habe, die ich erreichen will, brauche ich im Rat Mehrheiten. Und die muss ich natürlich über das Spektrum der SPD hinaus suchen. Denn mit meiner Stimme sind SPD und CDU gleich stark. Insofern muss ich mir tatsächlich meine Mehrheiten suchen, genau wie die Fraktionen für ihre Anträge auch. Das halte ich aber für normal.

Herr Späinghaus, vielen Dank für das Gespräch!