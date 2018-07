Bücherei möchte Leser zum "Blind Date" verführen

Werdohl - „Das erinnert schon an Weihnachten“, erklärt Petra Polo lachend – und präsentiert einen großen Stapel liebevoll verpackter Päckchen.

Die Mitarbeiterin der Stadtbücherei hat gemeinsam mit ihren Kolleginnen in den vergangenen Wochen viele Stunden mit dem Verpacken und Beschriften für die Aktion „Blind Date mit einem Buch“ verbracht.

Wie im Bereich der Partnervermittlung geht es auch bei dieser Idee darum, dass der Teilnehmer bereit ist, sich überraschen zu lassen und Lust auf Unbekanntes hat. Dieses Grundprinzip haben die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei Werdohl auf die Buchausleihe übertragen: Sie bieten ab sofort bis zum 31. August das „Blind Date mit einem Buch“ an. „Wir haben zahlreiche interessante Bücher aus den Regalen geholt und möchten interessierten Lesern zeigen, was für ungeahnte Schätze sich in unserem Bestand befinden“, erläutert Petra Polo.

Damit die Leser vorher nicht wissen, welche Titel sie mit nach Hause nehmen, hat das Team jeweils zwei Bücher eingepackt. Als kleine Orientierungshilfe stehen kurze Sätze aus dem Inhalt auf dem Buchpaket. So kann man beispielsweise auf den Päckchen lesen: „Denn vergessen kann er sie nicht, die tote Frau, die wie leuchtend weißer Marmor in den staubigen Trümmern lag.“ – „An dem Abend führte Rex mich in den Pub aus.“ Oder: „Das Leben ist kein Wunschkonzert.“

Vom Roman bis zu Biografien

Von historischen Romanen über Fantasy, Krimis und Liebesromanen bis hin zu Biografien sei beim Blind Date alles möglich. „Die Bücher sollen erst zu Hause ausgepackt werden. Dann kann der Lesespaß beginnen“, wünschen sich die Organisatorinnen.

Selbstverständlich steht den Büchereinutzern auch die reguläre Ausleihe zur Verfügung. Allerdings freut sich das Team der Stadtbücherei über möglichst viele Leser, die sich auf ein Blind Date einlassen.