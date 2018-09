Brüninghaus-Platz: Vorsichtiger Optimismus

+ © Griese Die Pflasterfläche des Brüninghaus-Platzes soll so schnell wie möglich nachgebessert werden. Der Rat hat am Mittwochabend sein Einverständnis über die weiteren Verhandlungen mit Bauunternehmen und Planer gegeben. © Griese

Werdohl - Es sieht so aus, als komme endlich Bewegung in die Sache: Der Rat habe am Mittwochabend in nichtöffentlicher Sitzung eine interne Übereinkunft zum Umgang mit den am Brüninghaus-Platz noch zu erledigenden Nachbesserungen getroffen, teilte die Stadt am Donnerstag in einer Presseerklärung mit.