Brüninghaus-Platz: Baustelle ab nächster Woche

Mängel am Pflaster müssen behoben werden.Das war im November 2018 verlegt worden.

Werdohl - Wieder rücken die Bauarbeiter am Brüninghaus-Platz an. Los geht's nächste Woche. Die Zeit drängt.

In der nächsten Woche sollen die Nachbesserungsarbeiten am Brüninghaus-Platz in Werdohl wieder aufgenommen werden. Das hat Martin Hempel von der Tiefbauabteilung der Stadt Werdohl auf Anfrage mitgeteilt.

Das Bauunternehmen muss Mängel am Natursteinpflaster beseitigen. Bis zum Tag der Rettungskräfte am Sonntag, 7. April, soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Auch der „Modesause“-Aktionstag des WK-Warenhauses am Freitag, 22. März, soll trotz laufender Bauarbeiten möglich sein.