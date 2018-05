Werdohls 18. Weinkönig ist ein Niedersachse

+ © Wieschmann Der neu ernannte Weinkönig Günter Stolte hält die erste Audienz mit seinem Volk ab. © Wieschmann

Werdohl - Der Abschied ist dem am Samstag noch amtierenden Weinkönig Gerd I. Schlotmann sichtlich schwer gefallen: „Wegen der Weinkrämpfe musste ich heute Morgen lange im Bett bleiben“, so der scheidende Regent. Doch um 18 Uhr endete die Amtszeit unwiderruflich, als Gerd I. seine Insignien, also die Krone samt der Königskette, an Günter I. übergab.