„Geht weg wie warme Semmeln“: Brotspezialität begeistert Kunden an Ostern

Von: Michael Koll

Deitmerg-Mitarbeiterin Regina Krämer verrät: Das Osterbrot gibt es fast ganzjährig, läuft aber zum Osterfest tatsächlich am besten. © Koll

Ein süßer Teig mit Haselnüssen und Rosinen – und außen herum eine hauchdünne Marzipan-Mandel-Schicht: Das ist das Osterbrot von Holzofenbäcker Hubert Deitmerg, welches er in seiner Backstube in Lengelsen, sowie am Verkaufsstand in Kleinhammer verkauft.

Werdohl –Mitarbeiterin Regina Krämer weiß um die Beliebtheit der Werdohler Spezialität und lüftet ein Geheimnis rund um den süßen Teig: „Das Brot verkaufen wir unter anderen Namen auch zu Pfingsten und Weihnachten“. Wer nun denkt, dass ein marzipanveredeltes Lebensmittel mit Nüssen und Mandeln gerade im Dezember gut ankomme, der sieht sich getäuscht. „Zu Ostern läuft es am besten, es geht weg wie warme Semmeln“, weiß Krämer aus zehnjähriger Erfahrung – auch mit warmen Semmeln.

Das beliebte Backwerk fabriziert Bäcker Hubert Deitmerg gemäß eines alten überlieferten Familienrezeptes, dessen Details an dieser Stelle nicht verraten werden. Letztmalig zu den Feiertagen wird es am Ostersamstag in Kleinhammer von 7 bis 11 Uhr angeboten. „Da gehen bestimmt noch einmal 30 Brote weg“, ist sich Krämer sicher.

Und was ist nach Ostern? „Danach übernimmt wieder der klassische Rosinenstuten“, berichtet die Deitmerg-Mitarbeiterin aus Erfahrung.