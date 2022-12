Ende nach rund 33 Jahren: Brillen-Boutique Becker verkauft

Von: Volker Griese

Teilen

Das Werdohler Team von Brillen Rottler (von links): Corinna Hänel, Susanne Schwabach, Filialleiter Daniel Pattberg und Chantal Berlanda. © Griese

Familienunternehmen aus Arnsberg eröffnet in Werdohl die 103. Filiale

Werdohl – Besonders augenfällig ist es noch nicht, weil die Außenwerbung noch nicht verändert worden ist, dennoch ist es eine Tatsache: Nach etwas mehr als 33 Jahren hat die Brillen-Boutique Becker am 1. Dezember gerschlossen. Trotzdem geht es dort weiter. Die Geschäfte führt nun ein großes Familienunternehmen aus dem Hochsauerlandkreis.

Augenoptikmeisterin Anna Becker hatte sich im Mai 1989 in dem damaligen Neubau an der Bahnhofstraße mit ihrem ersten Geschäft selbstständig gemacht. Die Brillen-Boutique Becker wurden in den folgenden Jahren zu einem Begriff in der Region. Zeitweise führte Anna Becker neben den Stammsitz in Werdohl noch weitere Filialen in Neuenrade (ab 1992 als Oculus Brillenmode, ab 2003 als Brillen-Boutique Becker), Herscheid (ab 2010) und Altena (ab 2014). Das Geschäft in Neuenrade gab Becker, nach dreijährigem Studium in den USA mittlerweile auch Optometristin, schon 2008 an ihren Mitinhaber Olaf Biedebach ab. Die Filiale in Altena schloss sie nach dem Hochwasser im Sommer 2021. Das Geschäft in Herscheid gehört seit Beginn dieses Jahres ihrem ehemaligen Mitarbeiter Markus Weißbach.

Dass die mittlerweile 64-jährige Anna Becker nun auch das Geschäft in Werdohl, wo sie vor drei Jahren noch einmal 50.000 Euro in einen supermodernen Untersuchungsraum investiert hatte, verkauft hat, hat ihren Angaben zufolge mehrere Gründe. Es sei sehr schwer geworden Personal zu finden, sagte sie. Aber auch die A45-Sperrung mache ihr zu schaffen: Becker betreibt in Hagen noch ein Zeiss-Visioncenter, musste selbst wie auch Teile ihres Personal zwischen der Hagen und Werdohl pendeln. Das habe dazu geführt, dass ihr, aber auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Doppelbelastung zunehmend schwer gefallen sei, sagte sie.

Anna Becker ist aber überzeugt, die Nachfolge für ihr Geschäft in Werdohl gut geregelt zu haben. Bereits zum 1. Dezember hat es das Familienunternehmen Rottler aus Arnsberg-Neheim übernommen, das damit in Werdohl seine zweite Filiale im Märksichen Kreis eröffnete; eine weitere Rottler-Dependance gibt es in Iserlohn. „Das ist genau die richtige Besetzung für das Ladenlokal in Werdohl“, freut sich Becker, dass sie ihr Geschäft schließen konnte, ohne in Werdohl einen Leerstand zu hinterlassen.

„Wir freuen und, dass wir Teil von Werdohl werden können und wir glauben, dass wir mit unserem Konzept auch in Werdohl erfolgreich sein können“, kommentierte Geschäftsführer Paul Rottler die Eröffnung der 103. Filiale seines Unternehmens. 1946 als kleiner Augenoptikbetrieb mit Foto-Fachabteilung gegründet, ist Brillen Rottler mittlerweile in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein vertreten.

In Werdohl hat Rottler nicht nur mit Corinna Hänel und Susanne Schwabach zwei Mitarbeiterinnen von Anna Becker übernommen, sondern das Team auch noch um den neuen Filialleiter, Augenoptikermeister Daniel Pattberg, und Chantal Berlanda ergänzt. Und es soll sich bald einiges ändern: „Im nächsten Jahr wird umgebaut, gerade laufen die Planungen dafür“, verriet Paul Rottler. Perspektivisch wolle sein Unternehmen in Werdohl auch einen Hörakustik-service anbieten. „Der Ort und die Größe des Ladens geben das her“, ist Rottler überzeugt.

Die gebürtige Mendenerin Anna Becker habe Werdohl durchaus mit einem weinenden Auge den Rücken gekehrt, gibt sie zu. „Werdohl war meine zweite Heimat, dort habe ich viele nette Menschen kennengelernt und viele Erfahrungen gesammelt“, blickt sie zurück. Und sie sei überzeugt, in Werdohl auch viel bewirkt zu haben. Sie habe einige Bahnhofsfeste mitorganisiert und den Radio-MK-Lauf, der zwei Mal in Werdohl stattfand, mit ins Leben gerufen, nennt sie Beispiele. Außerdem habe sie in der 2003 gegründeten und im Dezember 2021 per Beschluss aufgelösten Marketing GmbH mitgearbeitet und das Stadtmarketing für Werdohl vorangetrieben.