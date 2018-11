Linienbus der MVG fängt auf dem Höhenweg Feuer

Auf dem Höhenweg zwischen Werdohl und Lüdenscheid ist am Freitagnachmittag ein Linienbus in Brand beraten.

Werdohl - Auf dem Höhenweg zwischen Werdohl und Lüdenscheid ist am Freitagnachmittag ein Linienbus in Brand geraten. Die Handlungsschnelligkeit des Fahrers verhinderte aber Schlimmeres.

Auf der Landesstraße 655 zwischen Werdohl und Lüdenscheid ist gegen 14.45 Uhr am Freitagnachmittag ein Linienbus der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG) in Brand geraten. Der Busfahrer hatte eine Pause eingelegt und sein Fahrzeug in einer Haltebucht abgestellt, etwa 500 Meter hinter dem Seniorenheim Forsthaus.

Durch die Hupsignale von vorbeifahrenden Autos sei er dann aufmerksam geworden und habe einen Blick in den Außenspiegel geworfen. Dann erst habe er den Rauch wahrgenommen, der aus einem seitlichen Gitter gequollen sei, berichtete eine Polizeisprecherin, wie der Busfahrer das Geschehen geschildert habe.

Der Fahrer griff dann selbst zum Feuerlöscher und ging gegen den Brand vor. Damit hat er wahrscheinlich größeren Schaden verhindert. Die alarmierte Werdohler Feuerwehr untersuchte das Fahrzeug mit der Wärmebildkamera, musste ansonsten aber nicht mehr eingreifen.

Der Bus wurde anschließend von der Besatzung eines Werkstattwagens der MVG auf Schäden untersucht. Fahrgäste hatten sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Bus befunden.