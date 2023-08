Brennende E-Autos: Feuerwehr bildet sich zu erneuerbaren Energien fort

Von: Florian Hesse, Maximilian Birke

Bei diesem Unfall auf dem Höhenweg wurde ein grünes Elektro-Auto beschädigt. In Brand geriet es aber nicht. © Birke

Spätestens seit dem Großbrand auf einem Transportschiff in der Nordsee ist klar: Wenn Elektrofahrzeuge brennen, dann brennen sie anders. Der Leiter der Werdohler Feuerwehr, André Dreweck, erklärt auf Anfrage, was passieren kann, wenn so ein Auto in Brand gerät – und wie sich seine Einsatzkräfte dafür wappnen.

Werdohl – Mit konventionellem Vorgehen wie bei Otto- oder Diesel-Pkw ist es dann nicht getan. In Brand geraten sind E-Autos auf dem Werdohler Stadtgebiet bisher nicht, praktische Erfahrungen fehlen demnach, sagt Dreweck. Statistisch ist die Brandgefahr bei E-Autos sogar deutlich geringer. Und ihr Anteil am Gesamtverkehr ist noch nicht so groß.

Doch die Wahrscheinlichkeit nimmt mit der Häufigkeit der Fahrzeuge zu. Und das Problem dabei ist: Schaum taugt dafür nicht. Wasser ist das einzig nutzbare Löschmittel bei Bränden von E-Fahrzeugen.

Beim Verbrenner wird gelöscht, bis man unter die kritische Temperatur kommt, dann ist eine Selbstentzündung ausgeschlossen. Beim E-Auto ist die Sache wortwörtlich anders gelagert: Die Batterie ist so verbaut, dass sie bei mechanischen Schäden wie beim Unfall möglichst sicher ist. Damit aber ist sie gleichzeitig auch sicher vorm Zugriff der Feuerwehr. Die Zellen sind von oben so gut wie gar nicht zu erreichen.

Sollte es in Werdohl zu einem Feuer in einem E- oder Hybrid-Fahrzeug kommen, müsste erst einmal geschaut werden, was denn konkret in Brand geraten ist, sagt André Dreweck. Wenn es im Motorraum oder im Fahrgastraum brennt, stelle dies auch bei einem Auto mit Batterie keine besondere Herausforderung dar.

Problematisch wird es erst, wenn die Batterie selbst brennt. „Man spricht dann vom thermalen Durchgehen“, weiß Dreweck und erklärt weiter: „Der chemische Prozess im Inneren des Bauteils ist dann außer Kontrolle. Die Batterie produziert unkontrolliert Strom und setzt brennbares Gas frei.“

Übrigens kein Phänomen, das sich auf E-Fahrzeuge beschränkt. Bei einem handelsüblichen Smartphone kann genau dasselbe passieren: „Bis zu 3,5 Liter brennbares Gas kann so ein Handy-Akku freisetzen“, sagt Dreweck.

Die außer Kontrolle geratene chemische Reaktion lasse sich mit einem normalen Löschangriff nicht stoppen. Die Batterie kann sich auch noch viele Stunden nach dem Löschen der Flammen wieder entzünden und muss deshalb lange gekühlt werden. „Wir würden in Werdohl deshalb wahrscheinlich das THW Balve anfordern. Die haben einen Anhänger, in den man das Auto ziehen und den man dann komplett mit Wasser fluten kann“, erklärt Dreweck.

Nach 24 bis 48 Stunden könne der Brand als gelöscht betrachtet werden. Für diese Zeit würde der Container wahrscheinlich am Einsatzort oder zumindest in der Nähe verbleiben, bevor ein spezialisierter Entsorger das Fahrzeug abholt. Vorteil dieser Taktik: Es werden nicht über Stunden oder gar Tage Einsatzkräfte gebunden.

Dreweck hat einen praktischen Tipp für alle Autofahrer: Es sei hilfreich, Rettungskarten hinter der Sonnenblende im Auto aufzubewahren. Darauf gibt der Fahrzeughersteller wichtige Informationen zu Trennstellen, die für die Feuerwehr von Bedeutung sein können.

Für den Löschangriff bei E-Autos gibt es inzwischen auch spezielles Gerät wie einen sogenannten Löschnagel. Der wird mit einem Hammer von oben durch den Fahrzeugboden in das Batteriegehäuse gerammt und spritzt Wasser direkt in die Batteriezellen. Die Feuerwehr Werdohl hat solches Spezial-Equipment bisher nicht angeschafft.

Man beobachte aber die Entwicklungen und schicke die Kameraden regelmäßig auf Schulungen für den Umgang mit Erneuerbaren Energien. Denn nicht nur Akkus sind ein wichtiges Thema für die Feuerwehr. Auch Wasserstoff wird in Zukunft wohl verstärkt eine Rolle spielen und neue Einsatztaktiken nötig machen.

Allgemein sei die Elektromobilität für die Feuerwehren im Märkischen Kreis nicht neu, sagt auch Kreisbrandmeister Michael Kling. Der Kreis als übergeordnete Behörde hat Absprachen getroffen, dass zertifizierte Unternehmen sogenannte Havarieplätze vorhalten, um die Batteriepacks von E-Autos unschädlich zu machen.

Dort, an einem entweder abgelegenen und gesichertem Gelände oder einer Fläche, die gegebenenfalls mit einer Sprinkleranlage ausgestattet ist, würden die E-Autos dann liegen, bis eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden kann.