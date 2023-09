„Monatsgehalt von 10 000 Euro und zusätzlich 2500 Euro“: Landtagspräsident beantwortet Schüler-Fragen

„Landtag lokal“

+ © Dickopf Landtagsvizepräsident Christof Rasche war am Montag zu Gast bei Zehntklässlern in der Werdohler Realschule, die ihn mit Fragen löcherten. © Dickopf

Nach einem kleinen Einführungsfilm zum Düsseldorfer Landtag stellte sich Landtagsvizepräsident Christof Rasche am Montag den Fragen der Zehntklässler der Werdohler Realschule.

Werdohl – Und dabei punktete der Berufspolitiker aus Düsseldorf mit viel Lockerheit und Offenheit. Der langjährige FDP-Fraktionschef verzichtete dabei auf einen Nadelstreifenanzug und Lackschuhe und präsentierte sich ganz ungezwungen mit Jeans, Turnschuhen, T-Shirt und Sakko bei den Realschülern. Und denen gab Rasche, der auch die Realschule besuchte und danach eine Banklehre absolvierte, einen Tipp. „Schöpft euer Potenzial aus.“

Und er ermunterte die Schüler auch, sich mit Demokratie und Politik zu befassen, denn die Politik lebe von der Mitwirkung aller Bürger.

Er selbst wäre gerne Sportreporter geworden, doch dafür sei er im Fach Deutsch zu schlecht gewesen.“ Und weil er kein Abi hatte, habe er bestimmte Berufe nicht ausüben können. Doch dafür engagierte sich der einstige Drittliga-Handballer schon früh auf Vereinsebene und in der Kommunalpolitik und wurde dann angesprochen, ob er nicht stärker politisch aktiv werden wolle. Und weil er sich bei wichtigen Kampfabstimmungen durchsetzte, zog er im Jahr 2000 nach 22-jähriger Tätigkeit bei einer Bank über einen Listenplatz in den Düsseldorfer Landtag ein.

+ Knapp 60 Schüler beteiligten sich an der Veranstaltung in der städtischen Realschule. © Dickopf, Georg

„Und da hatte ich erst mal von nichts eine Ahnung“, so Rasche, der in der Anfangszeit viel zuhörte, las und sich informierte. „Man bekommt Informationen und versucht Lösungen zu finden, die den Bürgern helfen“, so Rasche. Und natürlich müsse man dann für seine Vorschläge Mehrheiten finden, aber eben auch andere Meinungen respektieren oder Kompromisse eingehen.

Auf die Frage wie sein Arbeitstag aussieht, berichtete der aus Erwitte stammende Lippstädter von drei 15-Stunden-Tagen in Folge, bei denen er meist nicht vor 23 Uhr zu Hause sei. In der Regel komme er auf 60 bis 70 Stunden pro Woche. Allerdings gebe es auch Wochen, in denen mehr Zeit bleibe. Doch das Familienleben und auch der Urlaub müssten gut geplant sein, denn zu lange dürfe man nicht von der Bildfläche verschwunden sein.

Gefragt wurde auch nach seinem Büro, das sich im Düsseldorfer Landtagsgebäude befindet. Doch in Wahrheit sei derzeit eher der Dienstwagen – ein Audi 8 – sein Büro, denn allein am Montag verbringe er rund vier Stunden Fahrtzeit im Auto und könne dort viel Büroarbeit erledigen.

Auch nach seinem Einkommen wurde der 61-Jährige gefragt, dem sein Job „auch nach 23 Jahren noch richtig Spaß macht“. Er beziehe als Abgeordneter im Landtag ein Monatsgehalt von etwa 10 000 Euro und zusätzlich 2500 Euro als Landtagsvizepräsident.

Das sei eine Menge Geld, aber man müsse bedenken, dass man bei einer Wahlniederlage wieder in den alten Beruf zurück müsse und erst nach zwei Legislaturperioden besser abgesichert sei.

Das 400 000 Euro-Einkommen des Bundeskanzlers hält Rasche für zu niedrig, wenn man bedenke, was in den Vorständen in der Industrie gezahlt werde. „Wir brauchen doch den oder die Beste im Kanzleramt.“ Aber die Besten würden eben zumeist in die Wirtschaft gehen, weil dort ein Vielfaches gezahlt werde.

Spannend fanden die Zehntklässler auch die Frage, ob er schon einmal Angela Merkel oder Olaf Scholz begegnet sei, was Rasche bestätigen konnte.

+ Mehr als eine Stunde stellte sich Rasche den Fragen. © Dickopf, Georg

Barack Obama oder Recep Tayyip Erdogan habe er aber noch nicht getroffen. „Mir gefallen die ganz normalen Leute auch besser“, so Rasche. Er habe dagegen häufiger mit den Mitarbeitern der Auslandskonsulate zu tun, von denen es in Düsseldorf allein 50 gebe.

Als aktiver Fußballer des FC Landtag habe er vor Jahren in Moskau mal gegen eine Mannschaft der dortigen Regierung gespielt. Dabei habe es interessante Einblicke in deren Arbeitswelt gegeben.

Befragt zu den Klimaklebern sagte Rasche, dass er selbst noch keinem begegnet sei, er die Aktionen aber für überzogen halte. In Hessen und Bayern würde die Klimakleber an den Kosten der Störaktionen beteiligt – in NRW gebe es dafür noch keine politische Mehrheit.

Abschließend bot Rasche, der Konrektorin Katharina Franke ein Buchgeschenk überreichte, einen erneuten Besuch an. Die Schüler quittierten das Angebot und die Fragestunde mit viel Beifall.