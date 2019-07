Brandstiftung? Großalarm in der Nacht: Feuerwehr löscht Flammen in Königsburg

Brennender "Katzenbaum"

Werdohl - Ein brennender Katzenbaum im Ortsteil Königsburg löste in der Nacht zu Samstag Großalarm in Werdohl aus. Zunächst wurde ein Kleinbrand in einem Vorgarten direkt neben der Haustür eines Einfamilienhauses gemeldet. Doch als dann berichtet wurde, dass Brandrauch in das Gebäude zöge und sich darin Personen aufhielten, heulten die Sirenen.