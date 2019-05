Brandschutz: Experten der Feuerwehr geben Tipps

Brandschutzerziehung in der Praxis: Hier besuchten im vergangenen Jahr die Vorschulkinder der Kita St. Bonifatius die Feuerwehr in Eveking

Werdohl - Das Team der Brandschutzerziehung der Freiwilligen Feuerwehr Werdohl lädt für Montag, 3. Juni, zu einem Informationsnachmittag in die Grundschule Kleinhammer (Schulungsraum Feuerwehr) ein.

In der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr möchten die Wehrleute den Besuchern das Thema Brandschutzerziehung näher bringen und sie dafür sensibilisieren. „Beantwortet werden soll unter anderem die Frage: Warum gibt es Brandschutzerziehung? Weitere Punkte sind die Brandschutzerziehung in Kindergarten und Grundschule in Theorie und Praxis sowie Beispiele aus Werdohl“, heißt es in der Ankündigung.

Auch die Brandschutzerziehung-Teammitglieder der Wehr möchte sich den Gästen vorstellen. Kostenfrei teilnehmen an der Veranstaltung können alle Interessierten.

Kinder dürfen zu dem Informationsnachmittag mitgebracht werden. „Sie werden am Feuerwehrauto von den Feuerwehrleuten beschäftigt“, heißt es in der Ankündigung abschließend