Werdohl - Feuerwehr-Einsatz in Werdohl-Pungelscheid: Dort brennt es in einem Wohnhaus.

Die Feuerwehr wurde gegen 18.10 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus am Repkering in Werdohl-Pungelscheid gerufen. Von dort wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Zwei Löschzüge sind vor Ort.

Nach ersten Informationen aus der Leitstelle gibt es keine Verletzten. Es brennt ein Zimmer.

Wir berichten weiter.