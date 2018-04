Großalarm in Werdohler Wohn- und Geschäftshaus

+ © Volker Heyn Die Bahnhofstraße war voll mit Einsatzfahrzeugen, Feuerwehrleuten, Sanitätern und Polizisten. © Volker Heyn

Werdohl [Update: 16.53 Uhr] - Ein Kleinbrand achtlos weggeworfener Zigarettenkippen in einem Lüftungsschacht am Wohn- und Geschäftshaus an der Ecke der Bahnhofstraße hat Donnerstag Mittag zu einem Großalarm für die Rettungskräfte geführt. Letztlich kam kein Mensch zu Schaden, auch Gebäude und Einrichtung blieben unversehrt.