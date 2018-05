Feuer auf den Bahngleisen in Werdohl

+ © Griese Die Feuerwehr musste am Montag einen Kleinbrand auf den Bahngleisen an der Derwentsider Straße löschen. © Griese

Werdohl - Einen Kleinbrand auf den Gleisanlagen der Ruhr-Sieg-Strecke musste die Feuerwehr am späten Montagnachmittag löschen. In Höhe des Lidl-Marktes, etwa 300 Meter vom Bahnhof entfernt, waren mehrere Bretter in Brand geraten.