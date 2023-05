Sie will Miss Handwerk werden: Claudia Schmitt arbeitet gerne an der Kreissäge

Von: Ina Hornemann

Claudia Schmitt bei einer typischen Handbewegung in ihrem Beruf. Die Arbeit in der Möbelwerkstatt Scholz erfüllt die junge Werdohlerin sehr. © Hornemann

Claudia Schmitt ist eine Misswahl-Kandidatin, die auf der Kreissäge posiert und den Feinstaub auf ihrer Arbeitshose keck in Szene setzt. Die 23-jährige Werdohlerin ist Tischlergesellin in der Möbelwerkstatt Scholz und eine begeisterte Nutzerin von Social Media. Als sie vom Wettbewerb „Miss & Mister Handwerk“ erfuhr, war ihre Bewerbung innerhalb kürzester Zeit hochgeladen. „Weil ich meinen Beruf liebe und viel mehr Menschen ermutigen möchte, ihn zu ergreifen!“

Werdohl – Nach Abschluss der Realschule Werdohl hat sie es selbst noch nicht gewusst, wie erfüllend und kreativ das Tischlerhandwerk sein kann. „Da bin ich nämlich erstmal Gestaltungstechnische Assistentin für Grafik- und Objektdesign geworden“, berichtet Claudia Schmitt. Sie war auf den letzten Metern der Ausbildung inklusive Fachabitur und musste noch ein neunwöchiges Praktikum machen, das sie in die Möbelwerkstatt Scholz in der Friedrichstraße führte.

„Das hat mir riesigen Spaß gemacht und meinem Chef ist das aufgefallen. Er hat mich gefragt, ob ich nicht gerne Tischlerin lernen würde. Also habe ich meine erste Ausbildung zuerst abgeschlossen und gleich eine zweite dran gehängt!“ schildert Claudia Schmitt ihren außergewöhnlichen Werdegang.

Kreativ ist sie trotzdem geblieben, obwohl sie in ihrem ersten erlernten Beruf gar nicht tätig werden konnte wegen des überraschenden Angebots. Seit einem Jahr ist Claudia Schmitt ausgelernt und ist mit ihrem Top-Abschluss als Gesellin übernommen worden. „Weil vielen Leuten gar nicht bewusst ist, was Tischler für sie tun können, zeige ich das auf Social Media.“

Claudia Schmitts Arbeiten sind sehr im täglichen Leben ihrer Kunden verankert. Ob Küche oder Wohnzimmerschrank, Esstisch und Stuhl – es sind unverzichtbare Gebrauchsmöbel. „Wer sich für ein Produkt vom Tischler entscheidet, kann alles selbst bestimmen. Wir setzen die Wünsche um und die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt“, beschreibt die Gesellin ihr Handwerk. Die glücklichen Gesichter ihrer Kunden sind ihr die liebste Wertschätzung. „Man sieht, was man mit eigener Hände Arbeit erschaffen kann. Das finde ich großartig!“

Ohne große Maschinen geht es natürlich nicht. Massivholz zurecht zu sägen, die CNC-Maschine für Präzisionsarbeiten programmieren gehört zum täglichen Geschäft. Claudia Schmitts liebster Werkstoff ist Eichenholz. „Da darf man aber nicht mehr Omas dunklen Wohnzimmerschrank im Kopf haben. Eiche kann richtig viel und das in hochmodern!“

Viel Spaß hat Claudia Schmitt aber auch am Restaurieren alter Schätze. „Wenn nicht grad der Holzwurm alles zerfressen hat, kann man auch abgeliebte Stücke wieder perfekt aufbereiten.“

Claudia Schmitt hat noch lange nicht genug und kann sich gut vorstellen, noch ein Design-Studium oben drauf zu packen, um ihren Beruf noch mehr zu optimieren. Insbesondere Frauen möchte sie ihn ans Herz legen: „Die sind noch immer sehr unterrepräsentiert in der Branche, was ich wirklich schade finde!“ Ein Blick auf ihre Bewerbung für Miss Handwerk auf der Seite https://www.missmisterhandwerk.de/kandidaten/die-kandidaten/claudia-schmitt soll auch ermutigen. „Frauen, traut Euch, es ist ein fantastischer Beruf!“, wirbt die Gesellin. Natürlich kann man auch für sie abstimmen auf ihrer Profilseite. Das Voting ist noch bis zum 16. Juni 2023 offen. Die Jury wählt unter den ersten 30 Frauen und 30 Männern mit den meisten Stimmen je sechs Kandidaten für das Fotoshooting für den Handwerkskalender 2024 aus. Die Schärpe für „Miss und Mister Handwerk 2024“ wird dann auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München vergeben. Hauptgewinn für die Sieger ist eine attraktive Städtereise, zudem folgen interessante Repräsentantentermine während der einjährigen Amtszeit.