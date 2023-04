Botschafter gesucht: Noch kein Stadtradel-Star für Werdohl gefunden

Von: Carla Witt

Klimaschutzbeauftragte Meike Heß wirbt gemeinsam mit Rathaus-Mitarbeiter Torsten Tigges und dem Rathaus-Team-Captain Bernd Schlippe (rechts) für das Stadtradeln. © witt

Vom 8. bis zum 28. Mai beteiligt sich die Stadt Werdohl zum vierten Mal am Stadtradeln, einer Kampagne des Netzwerks Klima-Bündnis. Viele Vorbereitungen sind getroffen, und auch die ersten Teilnehmer haben sich angemeldet. Allerdings sucht die Stadt noch nach einem „Zugpferd“.

Werdohl – „Wir würden uns sehr freuen, wenn wir wieder einen Stadtradel-Star als Zugpferd gewinnen können“, sagt Klimaschutzbeauftragte Meike Heß. Nachdem im vergangenen Jahr Hans Werner Steiger aus dem ADFC-Team Botschafter der Aktion in Werdohl war, habe sich bisher noch niemand bereit erklärt, im Zeitraum vom 8. bis zum 28. Mai ausschließlich auf das Fahrrad umzusteigen. „Aber vielleicht findet sich ja noch jemand“, ist Meike Heß durchaus optimistisch.

Dazu hat die Klimaschutzbeauftragte auch allen Grund. „Denn die Anmeldezahlen sind wirklich nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass es erst in knapp zwei Wochen losgeht“, berichtet sie. Bis Mittwochnachmittag hatten sich 33 Aktive angemeldet, neun Teams gehen bisher in Werdohl an den Start. „Wir machen hier ja inzwischen zum vierten Mal mit; und bisher war es immer so, dass die Anmeldezahlen kurz vor dem Start noch ordentlich nach oben geschossen sind“, sagt Heß, die die Aktion gemeinsam mit Fabienne Glänzel organisiert. Glänzel ist im Rathaus unter anderem für den Bereich Stadtmarketing zuständig.

Auch Bernd Schlippe, er ist der Captain des Teams „Rathaus“, und Torsten Tigges werben für das Stadtradeln. Tigges ist regelmäßig mit dem Lastenfahrrad der Verwaltung unterwegs, um Postfahrten zu erledigen. Schlippe, der im Außendienst des Ordnungsamtes beschäftigt ist, steigt wieder auf das Dienst-E-Bike um, „sobald das Wetter besser ist“. „Ich bin im ganzen Stadtgebiet mit dem E-Bike auf Tour“, berichtet er – und stellt fest: „Das kommt auch bei den Leuten richtig gut an. Ich sehe ganz oft die Daumen oben.“

Ob es in diesem Jahr eine Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln geben wird, steht bisher nicht fest. Dagegen ist bereits sicher, wo der Werdohler Selfie-Point eingerichtet wird: An der Lenne-Fontaine wird ein entsprechender Hinweis zu finden sein.

Wer sich dort mit seinem Rad selbst ablichtet, kann mit etwas Glück einen Preis gewinnen: Der Märkische Kreis bietet eine kreisweite „Selfie-Tour“ an; in jeder Kommune ist ein entsprechender Fotopunkt eingerichtet. Wer diese mit dem Rad ansteuert, auf den Auslöser drückt und bis zum 28. Mai alle Fotos gebündelt per E-Mail an stadtradeln@maerkischer-kreis.de sendet, muss nur noch Losglück haben.

Übrigens: Die Stadtoberhäupter oder deren Stellvertreter radeln als Vorbilder quasi voran – im Rahmen einer Staffelstabübergabe in Form einer Luftpumpe. In Werdohl kommt diese am 16. Mai an. Überbracht wird sie von einer Neuenrader Delegation. Von Werdohl aus wird die Luftpumpe dann – natürlich mit dem Rad – noch am gleichen Tag nach Plettenberg gebracht.