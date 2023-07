Boom bei Photovoltaikanlagen: Junges Unternehmen spezialisiert sich auf das Dach

Von: Jona Wiechowski

In vier Wochen kann es losgehen mit der Installation, berichtet Voltaik-Projektmanager Lorenz Tunjic nicht ohne Stolz im gut gefüllten Lager des Werdohler Unternehmens in Eveking. © WIECHOWSKI

Mit Blick auf explodierende Energiepreise in Deutschland suchen immer mehr Menschen nach nachhaltigen und kosteneffizienten Alternativen. Lösungen in Form von Photovoltaik-Dachanlagen vor allem für Privathaushalte bietet Voltaik Energie. Seit gut drei Jahren auf dem Markt, hat sich die Firma mit Sitz Gewerbepark Eveking schnell einen Namen gemacht.

Werdohl – Lorenz Tunjic, Projektmanager von Voltaik, ist ein starker Befürworter von Photovoltaik. Stolz berichtet er von den Kapazitäten des Unternehmens: „Wir können innerhalb von vier Wochen mit der Installation starten.“ Das glaubt man schnell, wenn man das gut gefüllte Lager im Gewerbepark betritt. Auf der einen Fläche stehen palettenweise Schienen, die für die Befestigung auf den Dächern benötigt werden; ein paar Meter weiter lagern gut verpackt die eigentlichen Solarmodule von der Münchener Firma Tommatech. Für die ist Voltaik als Vertriebspartner quasi für den ganzen nördlichen Teil von Deutschland zuständig und beliefert auch andere Solarteur-Unternehmen. Preistechnisch seien diese Anlagen im Mittelfeld angeordnet; Garantien gebe es für bis zu 30 Jahre.

Mit vier spezialisierten Teams für die Installation der Solaranlagen und einem weiteren Team für die Elektroinstallation bietet das Werdohler Unternehmen einen umfassenden Service. Ziel sei es, den Prozess von Baubeginn bis Inbetriebnahme der Solaranlage innerhalb von sechs Wochen abzuschließen, wobei das auch stark vom Netzbetreiber abhänge, so Tunjic mit Verweis etwa auf den Zählerwechsel.

Der Projektmanager betont im Gespräch mit der Redaktion die Bedeutung von umfassendem Kundenservice: „Kunden haben bei uns immer einen Ansprechpartner.“ Der Service stehe bei dem Werdohler Unternehmen ganz oben, deshalb habe Voltaik auch einen eigenen Kundensupport, der sich bei Bedarf telefonisch und per Fernwartung kümmere, bei Bedarf aber auch zu den Kunden rausfahre.

Bisher noch wenige Anlagen in Werdohl

Bisher habe Voltaik noch relativ wenige Solaranlagen in Werdohl installiert. Ein Großteil der Arbeit sei in Menden konzentriert, hauptsächlich aufgrund der technologischen Partnerschaft mit den Stadtwerken Menden. „Dort verbauen wir um die 100 Anlagen im Jahr“, beziffert Tunjic. In Städten wie Iserlohn, Balve und Neuenrade sei Voltaik ebenfalls relativ stark aktiv. Das Unternehmen strebe an, durch intensiveres Marketing mehr Installationen in Werdohl und der näheren Umgebung zu erzielen. „Noch sind hier in Werdohl relativ wenige Anlagen auf den Dächern“, so Tunjic. Diesen Eindruck habe er beispielsweise auch im benachbarten Herscheid.

Palettenweise Befestigungen lagern bei Voltaik. Das Lager im Blick hat Mitarbeiter Aytekin Cetin. © Wiechowski, Jona

Eine kürzlich eingegangene Partnerschaft mit der Telekom ermögliche es Voltaik, größere Anlagen für den Technologie-Riesen zu bauen, auch über die Grenzen von Nordrhein-Westfalen hinaus. „Darauf sind wir sehr stolz“, betont Tunjic.

Derzeit beschäftigt Voltaik 19 Mitarbeiter, darunter 14 Monteure und fünf Mitarbeiter in Verwaltung und Lager. Tunjic ist begeistert von der aktuellen Geschäftslage und sieht Potenzial für weitere Expansion, etwa im Firmenbereich: „Es läuft supergut.“ Aus diesem Grund soll das Personal in Zukunft aufgestockt werden. „Wir suchen Dachdecker und Elektronikinstallateure.“

Trittbrettfahrer bei Photovoltaikanlagen

Tunjic warnt allerdings auch vor den Risiken einer überhasteten Expansion in diesem boomenden Sektor. Es gebe aktuell viele Trittbrettfahrer: „Es herrscht eine Goldgräberstimmung – davor muss man warnen.“ Es könne noch ein böses Erwachen geben mit Anlagen, die nicht richtig funktionieren.

Bis November oder Dezember dieses Jahres möchte Voltaik auch Wärmepumpen mit dem Rundum-Service wie bei den Solaranlagen im Angebot haben.

Geschäftsführer Senay Uzunoglu sei ein „Werdohler Junge“ und Visionär, der mit dem Standort in Werdohl wachsen und den Bürgern aus der Region ein ganzheitliches Energiekonzept anbieten wolle, ergänzt Tunjic.

Info

Ab Samstag, 22. Juli von 10 bis 18 Uhr, wird das Unternehmen regelmäßig mit einem Infostand im Neuenrader Hagebaumarkt Arens und Hilgert vertreten sein. Dort soll es Möglichkeit zu einer ersten, unverbindlichen Beratung geben. Sind noch Fragen offen, stehe es Kunden natürlich auch immer offen, bei der Firma in Eveking vorbeizuschauen.