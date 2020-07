Bombendrohung gegen Bank im MK: Es gibt Parallelen zu einem alten Fall

Drohung gegen Volksbank

+ © Archiv/Griese Eine Bombendrohung gegen die Volksbank in Werdohl hatte es auch schon vor achteinhalb Monaten einmal gegeben. © Archiv/Griese

Die Werdohler Filiale der Volksbank in Südwestfalen ist erneut Ziel einer Bombendrohung geworden. Der Drohanruf sei bereits am vergangenen Freitagnachmittag bei der Hotline der Bank in Plettenberg eingegangen, teilte die Polizei erst am Montagmorgen mit.