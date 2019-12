Rosmart 2.0: Werdohler Rat hat Bedenken gegen Abtragung des Berges

SPD zieht eigenen Antrag zurück / CDU stimmt mit WBG

+ © Volker Heyn Die Initiative Pro Brunscheid stellte die Landschaft auf den Höhen demonstrativ unter ihre „Schutzschirme“ und demonstrierte auf diese Weise gestern Abend vor dem Rathaus. Der Rat bekräftigte, das beauf tragte Umweltgutachten abzuwarten. © Volker Heyn

Werdohl – „Comicmäßig“ nannte Ratsherr Volker Oßenberg das Verhalten der SPD am Montagabend im Rat beim Thema Rosmart 2.0. Unausgesprochen dachte sich das wohl auch so mancher Sitzungsteilnehmer, wenn nicht noch gröbere Ausdrücke in den Köpfen umhergeisterten.