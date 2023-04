Jetzt mit Kanuanleger: Biwakplatz wird herausgeputzt.

Von: Ina Hornemann

Ein malerisches Fleckchen Erde an prominenter Stelle am Lenneufer ist der Biwakplatz am Kettling. Weil in diesem Jahr noch Erdarbeiten stattfinden, werden ausnahmsweise keine Vermietungen angeboten. © Hornemann

Kanufahrer können schon bald bequem an einem besonderen Fleckchen Erde halten und Rast machen: Im Rahmen der Leader-Förderung konnte die Pfadfinderschaft St. Michael per Bagger eine Anlegestelle am Biwakplatz am Kettling installieren. „In Kürze folgt noch der Aufbau einer Schutzvorrichtung, damit die Boote sich nicht an dem Klotz beschädigen“, erklärt Lena Hempel.

Werdohl – Besucher des Osterfeuers am Ostersonntag werden sich von den aktuellen Entwicklungen ein Bild machen können. Kinder und Jugendliche, die den Bolzplatz am Lenneufer in ihrer Freizeit nutzen, werden sich schon über die begradigte Fußballfläche gefreut haben. „Die Löcher und Unebenheiten sind weg. Es ist deutlich komfortabler, über die Fläche zu laufen und Freizeitfußball zu spielen, schildert Lena Hempel vom Werdohler Pfadfinderstamm die Vorteile.

Vermieten werden die Mitglieder ihr Areal in diesem Sommer nicht. „Wir können Interessenten nicht versprechen, dass dann der Boden nicht aufgerissen ist, weil wir noch eine Wasserleitung für das neue Sanitärsystem bekommen“, erklärt Lena Hempel. Die neue Toilette wird an die Stelle der alten treten. Zudem wird eine öffentlich zugängliche Wasserstelle geschaffen, an der Spaziergänger oder spielende Kinder sich auch mal die Hände waschen können, wenn sie keinen Zugang zur Miethütte haben. Für die Platzmieter wird bald auch noch ein mobiler Unterstand angeschafft, der die Bewirtung vereinfachen wird.

Lena Hempel, die Biber, Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder, Rover, Leiter, Mitarbeiter und Grufties laden für Sonntag zu ihrem traditionellen Osterfeuer am Biwakplatz ein. In den vergangenen zwei Wochen haben die jungen Mitglieder fleißig Holz und Geäst gesammelt und zum Lenneufer gebracht. In dieser Woche wird noch mal umgeschichtet und gestapelt, damit am Sonntag mit Dämmerungseintritt ein schönes Osterfeuer gezündet werden kann. Schon um 18 Uhr gibt es in der St.-Michael- Kirche eine vorösterliche Andacht. Dann werden dort an der Osterkerze Fackeln entzündet und der Stamm begibt sich mit den Lichtern zu Fuß zum Biwakplatz. Dort freuen sich die Pfadfinder auf zahlreiche Gäste, die mit ihnen einen schönen Abend verbringen möchten. Geboten werden neben Getränken auch Bratwürstchen und Bratkartoffeln.