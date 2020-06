Mann ohrfeigt Busfahrerin im MK: „Du bist zu blöd!“

Eine Busfahrerin bat einen Mann, ein paar Meter zurückzufahren. Da langte er zu.

Werdohl - Eine Busfahrerin ist am Donnerstag an der Freiheitstraße in Werdohl mit einem Verkaufswagen-Fahrer aneinander geraten.

Die 52-Jährige lenkte ihren Gelenkbus gegen 15.15 Uhr in Richtung Fußgängerzone und musste an einem rechts haltenden Lastwagen vorbeifahren. Als sie den gerade passierte, kam ihr der Lieferwagen entgegen.

Deshalb stieg die Busfahrererin aus und bat den Verkaufswagen-Fahrer, ein paar Meter zurückzufahren. Die Reaktion folgte prompt: „Du bist zu blöd“, raunzte er die Fahrerin laut deren Aussage an und verpasste ihr eine Ohrfeige. Die Fahrerin erstattete Anzeige.