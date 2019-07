Das wollen die Werdohler Schützen beim nächsten Fest ändern

Vier Fotostrecken und vier Videos zum Nacherleben der tollen Tage online

+ © Volker Griese Schützenkönig Volker Brahmsiepen dirigierte am Montag schon mittags im Festzelt den Musikzug des Versetaler Schützenvereins. © Volker Griese

Werdohl - Oberst Andreas Schubert blickte am Dienstagmittag auf das 189. Werdohler Schützenfest zurück. Dabei erinnerte er sich an schöne, aber auch an weniger schöne Momente. Unterm Strich zog er aber eine positive Bilanz: "Es hat richtig Spaß gemacht!“.