Werdohler Brandruine hat neue Besitzer

Werdohl - Die Brandruine Am Holte 1 und 3 im Wedrdohler Stadtteil Königsburg hat neue Besitzer: In einer spannenden Versteigerung im Amtsgericht Altena sicherte sich eine Investorin aus Gummersbach für 14.000 Euro die Eigentumsrechte an dem Grundstück.