Dritte Kompanie wieder dabei: Bierwagen kehrt zum Stadtfest zurück

Von: Michael Koll

Christian Reinholz (hinten, Mitte) bleibt Kompanieführer. Andrée Schmidt (rechts) tritt in die zweite Reihe. © Koll

Die 3. Kompanie des Werdohler Schützenvereins setzt auf bewährtes Personal ‒ zumindest teilweise. Gleichzeitig kündigt die Abteilung an, sich wieder am Stadtfest beteiligen zu wollen. Und bei der Kompaniefahrt sind noch Plätze frei.

Werdohl - Mit Christian Reinholz als Kompanieführer und Kassierer Peter Scheumann geht die Dritte im Werdohler Schützenverein mit bewährtem Personal in die kommenden vier Jahre. Schriftführer Andrée Schmidt tritt einen Schritt zurück, bleibt dem Vorstand allerdings als Beisitzer erhalten.

Zum neuen Schriftführer wurde während der Frühjahrsversammlung am Freitag (14. April) im Versevörder Hof ‒ in Abwesenheit ‒ Ole Warschun berufen. Philipp Schmeinta kandidierte nicht erneut als stellvertretender Spieß. Seine Aufgaben übernimmt fortan Leif Schröder. Der bisherige Schießmeister Daniel Bartke und sein Stellvertreter Philipp Bartke tauschen die Ämter. Zu Beisitzern berufen wurden von den 35 Anwesenden neben Schmidt folgende Schützen: Nico Knipp, Justin Krutzsch und Rüyan Oruc.

Vor den Vorstandswahlen hatte Kompanieführer Reinholz seinen Jahresbericht gehalten: Er freute sich, dass nach Beendigung der Covid19-Pandemie wieder Veranstaltungen wie das Ostereier-Färben und die Weihnachtsparty in der Gaststätte Zum Spiegel möglich seien.

Nachdem Schatzmeister Scheumann für das dritte Kalenderjahr in Folge ein Finanzminus der Kompanie bilanzieren musste, wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Kompanieführer Reinholz erklärte, dass er nach 16 Jahren im Amt eigentlich nicht mehr habe antreten wollen, doch aufgrund der Pandemie sei es noch nicht gelungen, einen Nachfolger zu finden.

Die Dritte tritt in der Öffentlichkeit vor allen Dingen in Erscheinung, wenn sie alljährlich ‒ gemeinsam mit den Handballern der HSV Werdohl/Plettenberg ‒ einen Teil des Stadtfestes verantwortet. Ihre Bühne und die dazugehörigen Bierwagen kehrten nun nach den Corona-Jahren wieder in die „Colsman-Kurve“ zurück, freute sich Kompanie-Chef Reinholz.

Er lobte die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit der Stadt Werdohl, wobei er insbesondere die städtische Kulturbeauftragte Fabienne Glänzel hervorhob, „die eine sehr motivierte und fähige Mitarbeiterin der Verwaltung ist“.

Abschließend teilte Reinholz unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes mit, dass noch zehn Plätze für die Kompaniefahrt am Samstag, 13. Mai, frei seien. Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr in der Innenstadt-Gaststätte Zum Spiegel. Von dort aus werden sie mit dem Bus nach Kaarst im Rhein-Kreis Neuss aufbrechen, wo ein befreundeter Schützenverein die Könige seiner Kompanien ausschießt. Der Fahrpreis beträgt 20 Euro. Anmeldungen sind bei Christian Reinholz möglich unter Tel. 01 77 / 4 66 37 48.