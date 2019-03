Bett brennt in Werdohler Stadtklinik - Krankenschwestern löschen selbst

Großeinsatz der Feuerwehr

+ © Andrea Vollert Symbolbild © Andrea Vollert

Werdohl - Ein brennendes Bett in der Werdohler Stadtklinik hat am Sonntag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Ein Patient der Geratrie hatte, offenbar beim Anzünden einer Zigarette, seine Bettdecke in Brand gesteckt.