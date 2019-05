Rappelvoll und aggressiv: Promille-Radler landet in der Zelle

In Schlangenlinien über die Bundesstraße in Werdohl

Werdohl - Er war voll wie der Sternenhimmel und machte auf seinem Fahrrad so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Dass der Werdohler die Nacht in Polizeigewahrsam verbrachte, hatte allerdings einen anderen Grund.